जापान में एशियन गेम्स 2026 से पहले भारत की पदक की उम्मीद को बड़ा झटका लगा है। चोट के कारण नीरज चोपड़ा खेलों से बाहर हो गए हैं। टखने की चोट के कारण नीरज बाहर हो गए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके खुद इसकी जानकारी दी। टखने में लिगामेंट टियर के कारण नीरज डायमंड लीग के फाइनल से भी बाहर हो गए हैं। दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट ने लुसाने डायमंड लीग में अच्छे फॉर्म में होने के संकेत दिए थे, जहां उन्होंने सीजन का बेस्ट थ्रो रिकॉर्ड किया था। हालांकि, चोट उनकी राह में रोड़ा बन गई।

नीरज चोपड़ा ने चोट की जानकारी देते हुए कहा, ‘कुछ समय की कड़ी मेहनत के बाद मुझे आखिरकार लगा कि मैं लुसाने में सीजन के बेस्ट थ्रो के साथ वह लय हासिल कर रहा हूं, जिसकी मुझे तलाश थी। बदकिस्मती से, कुछ ही समय बाद, ट्रेनिंग के दौरान मेरे टखने में लिगामेंट फट गया। अपने डॉक्टर और टीम से बात करने के बाद हमने तय किया है कि मैं इस सीजन के बाकी मुकाबलों में हिस्सा नहीं लूंगा। यह निराशाजनक है खासकर इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपनी लय पाने के करीब हूं। लेकिन मुश्किलें तो सफर का हिस्सा हैं। मेरा ध्यान अब फिट होने और और भी मजबूत होकर वापसी करने पर है।’

नीरज चोपड़ा का तीसरा कॉम्पिटिटिव इवेंट था लुसाने डायमंड लीग

दोहा डायमंड लीग और कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद लुसाने डायमंड लीग 2026 सीजन में नीरज चोपड़ा का तीसरा कॉम्पिटिटिव इवेंट था। चोट के कारण लंबे समय तक बाहर रहने के बाद उन्होंने जून में दोहा में वापसी की और 85.69 मीटर के थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रहे। इसके बाद उन्होंने ग्लासगो में सिल्वर मेडल जीता, जहां उनका बेस्ट थ्रो 85.83 मीटर था।

नीरज चोपड़ा के लिए 2026 का सीजन मिला-जुला रहा

28 साल के नीरज चोपड़ा के लिए 2026 का सीजन मिला-जुला रहा। ग्लासगो में उनके प्रदर्शन ने उन्हें मेडल दिलाई, लेकिन श्रीलंका के रुमेश पथिरगे ने उन्हें पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 89.75 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड जीता। लुसाने डायमंड लीग को एशियन गेम्स से पहले तैयारी का हिस्सा माना जा रहा था, जहां चोपड़ा से भारत के लिए मेडल जीतने की उम्मीद थी। इसके बजाय, उनका सीजन यहीं समाप्त हो गया।

88.05 मीटर दूरी नापने के बाद भी नीरज चोपड़ा खिताब से चूके

चोट के कारण लंबे समय तक बाहर रहने के बाद वापसी करते हुए नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने इस सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। नीरज ने 83.54 मीटर के थ्रो के साथ शुरुआत की। नीरज ने अपनी दूसरी कोशिश में 88.05 मीटर का थ्रो किया। पूरी खबर पढ़ें।