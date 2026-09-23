जापान के आइची नगोया में जारी 20वें एशियाई खेलों के पांचवें दिन भारत के नाम पांच पदक हुए। भारत के कुल पदकों की संख्या इसी के साथ 12 हो गई। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने इतिहास रचा और 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। 28 साल बाद वेटलिफ्टिंग से भारत को एशियन गेम्स का मेडल मिला। वहीं शूटिंग में पदकों का सिलसिला थमा नहीं है और पुरुष व महिला स्कीट टीमों ने ब्रॉन्ज मेडल जीते।

इसके अलावा सॉफ्ट टेनिस में जय मीणा ने इतिहास रचा और ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम को सेमीफाइनल में चीन के खिलाफ 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद भारतीय मेंस बैडमिंटन टीम को ब्रॉन्ज मेडल के साथ ही संतोष करना पड़ा। अब तक भारत के नाम कुल 12 मेडल हो चुके हैं। इसमें एक स्वर्ण (गोल्ड), 5 रजत (सिल्वर) और 6 कांस्य (ब्रॉन्ज) मेडल शामिल हैं।

भारत को अब तक किस प्रतियोगिता में किसने दिलाया मेडल?

  • एलावेनिल वलारिवान, सोनम मास्कर, विदरसा विनोद (महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम): सिल्वर मेडल
  • एलावेनिल वलारिवन (महिला 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत): सिल्वर मेडल
  • रुद्रांक्ष पाटिल, पार्थ माने, हिमांशु ढिल्लों (पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम): सिल्वर मेडल
  • हिमांशु ढिल्लों (पुरुष 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत): सिल्वर मेडल
  • रुद्रांक्ष पाटिल (पुरुष 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत): ब्रॉन्ज मेडल
  • सुचिका तारियाल (मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, MMA- महिला 60 किलोग्राम): ब्रॉन्ज मेडल
  • भारतीय महिला क्रिकेट टीम: गोल्ड मेडल
  • परिनाज धालीवाल, रायजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान (शूटिंग- महिला स्कीट टीम): ब्रॉन्ज मेडल
  • अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान (शूटिंग- मेंस स्कीट टीम): ब्रॉन्ज मेडल
  • जय मीणा (सॉफ्ट टेनिस- मेंस सिंगल्स): ब्रॉन्ज मेडल
  • मीराबाई चानू (वेटलिफ्टिंग- महिला 49 किलोग्राम वर्ग): सिल्वर मेडल
  • भारतीय मेंस बैडमिंटन टीम: ब्रॉन्ज मेडल

किस खेल में भारत को अब तक मिले कितने मेडल?

खेलगोल्डसिल्वरब्रॉन्जकुल
शूटिंग0437
मिक्स्ड मार्शल आर्ट0011
क्रिकेट1001
स्पोर्ट टेनिस0011
वेटलिफ्टिंग0101
बैडमिंटन0011
कुल15612

एशियन गेम्स 2026 की मेडल टैली का हाल (23 सितंबर 2026, शाम 6 बजे IST तक)

रैंकदेशस्वर्णरजतकांस्यकुल
1चीन 47201077
2जापान15242766
3दक्षिण कोरिया 882440
4कजाकिस्तान 74819
5थाइलैंड53412
6हॉन्गकॉन्ग36716
7मलेशिया 3058
8ईरान 2327
9कुवैत 2125
10उत्तर कोरिया 2114
11कतर 2114
12तजीकिस्तान2114
13भारत 15612
14उज्बेकिस्तान 14510
15मकाऊ1416

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