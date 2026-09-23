जापान के आइची नगोया में जारी 20वें एशियाई खेलों के पांचवें दिन भारत के नाम पांच पदक हुए। भारत के कुल पदकों की संख्या इसी के साथ 12 हो गई। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने इतिहास रचा और 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। 28 साल बाद वेटलिफ्टिंग से भारत को एशियन गेम्स का मेडल मिला। वहीं शूटिंग में पदकों का सिलसिला थमा नहीं है और पुरुष व महिला स्कीट टीमों ने ब्रॉन्ज मेडल जीते।

इसके अलावा सॉफ्ट टेनिस में जय मीणा ने इतिहास रचा और ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम को सेमीफाइनल में चीन के खिलाफ 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद भारतीय मेंस बैडमिंटन टीम को ब्रॉन्ज मेडल के साथ ही संतोष करना पड़ा। अब तक भारत के नाम कुल 12 मेडल हो चुके हैं। इसमें एक स्वर्ण (गोल्ड), 5 रजत (सिल्वर) और 6 कांस्य (ब्रॉन्ज) मेडल शामिल हैं।

भारत को अब तक किस प्रतियोगिता में किसने दिलाया मेडल?

एलावेनिल वलारिवान, सोनम मास्कर, विदरसा विनोद (महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम): सिल्वर मेडल

सिल्वर मेडल एलावेनिल वलारिवन (महिला 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत): सिल्वर मेडल

सिल्वर मेडल रुद्रांक्ष पाटिल, पार्थ माने, हिमांशु ढिल्लों (पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम): सिल्वर मेडल

सिल्वर मेडल हिमांशु ढिल्लों (पुरुष 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत): सिल्वर मेडल

सिल्वर मेडल रुद्रांक्ष पाटिल (पुरुष 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत): ब्रॉन्ज मेडल

ब्रॉन्ज मेडल सुचिका तारियाल (मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, MMA- महिला 60 किलोग्राम): ब्रॉन्ज मेडल

ब्रॉन्ज मेडल भारतीय महिला क्रिकेट टीम: गोल्ड मेडल

गोल्ड मेडल परिनाज धालीवाल, रायजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान (शूटिंग- महिला स्कीट टीम): ब्रॉन्ज मेडल

ब्रॉन्ज मेडल अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान (शूटिंग- मेंस स्कीट टीम): ब्रॉन्ज मेडल

ब्रॉन्ज मेडल जय मीणा (सॉफ्ट टेनिस- मेंस सिंगल्स): ब्रॉन्ज मेडल

ब्रॉन्ज मेडल मीराबाई चानू (वेटलिफ्टिंग- महिला 49 किलोग्राम वर्ग): सिल्वर मेडल

सिल्वर मेडल भारतीय मेंस बैडमिंटन टीम: ब्रॉन्ज मेडल

किस खेल में भारत को अब तक मिले कितने मेडल?

खेल गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कुल शूटिंग 0 4 3 7 मिक्स्ड मार्शल आर्ट 0 0 1 1 क्रिकेट 1 0 0 1 स्पोर्ट टेनिस 0 0 1 1 वेटलिफ्टिंग 0 1 0 1 बैडमिंटन 0 0 1 1 कुल 1 5 6 12

एशियन गेम्स 2026 की मेडल टैली का हाल (23 सितंबर 2026, शाम 6 बजे IST तक)

रैंक देश स्वर्ण रजत कांस्य कुल 1 चीन 47 20 10 77 2 जापान 15 24 27 66 3 दक्षिण कोरिया 8 8 24 40 4 कजाकिस्तान 7 4 8 19 5 थाइलैंड 5 3 4 12 6 हॉन्गकॉन्ग 3 6 7 16 7 मलेशिया 3 0 5 8 8 ईरान 2 3 2 7 9 कुवैत 2 1 2 5 10 उत्तर कोरिया 2 1 1 4 11 कतर 2 1 1 4 12 तजीकिस्तान 2 1 1 4 13 भारत 1 5 6 12 14 उज्बेकिस्तान 1 4 5 10 15 मकाऊ 1 4 1 6

Asian Games: भारतीय महिला हॉकी टीम ने थाइलैंड को 20-1 हराया, दीपिका सहरावत ने 9 गोल दागकर रचा इतिहास

भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में थाइलैंड को 20-1 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। दीपिका सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अकेले 9 गोल दागे और इतिहास रच दिया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





