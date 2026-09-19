Indian Asian Games 2026: एशियन गेम्स के दूसरे दिन रविवार (20 सितंबर) को भारतीय खिलाड़ी 9 खेलों में स्पर्धा करते दिखेंगे। सुबह 5:30 बजे वुशु से शुरुआत होगी और दोपहर में टेबल टेनिस तक चलेगा। भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ महिला क्रिकेट सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। महिला और पुरुष हॉकी टीमें अभियान की शुरुआत करेंगी। बैडमिंटन में भी अभियान की शुरुआत होगी। एशियाई खेलों में रविवार (20 सितंबर) को भारत का शेड्यूल भारतीय समयानुसार इस प्रकार है:
|समय
|खेल
|मुकाबला/इवेंट
|स्थिति
|सुबह 5:30 बजे
|वुशु
|पुरुष चांगक्वान फाइनल: सूरज सिंह मयांगलंबम
|मेडल मुकाबला
|सुबह 6:15 बजे
|निशानेबाजी
|महिला 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल: इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर, विदर्सा विनोद
|मेडल मुकाबला
|सुबह 6:30 बजे
|टेबल टेनिस
|महिला टीम ग्रुप एफ: भारत बनाम इंडोनेशिया
|—
|सुबह 6:30 बजे
|टेकबॉल
|महिला एकल कांस्य पदक: क्विम्सी डिसूजा बनाम युइना सकामोटो (जापान)
|मेडल मुकाबला
|सुबह 7:00 बजे
|टेकबॉल
|मिश्रित युगल कांस्य पदक: क्विम्सी डिसूजा/मोहम्मद अनस बेग बनाम वियतनाम
|मेडल मुकाबला
|सुबह 7:10 बजे
|मिश्रित मार्शल आर्ट्स
|महिला ट्रेडिशनल 60 किग्रा क्वार्टरफाइनल: सुचिका तरियाल बनाम अल्तानचिमेग बैगलमा
|—
|सुबह 7:22 बजे
|तैराकी
|पुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल, हीट-5: आकाश मणि
|—
|सुबह 7:30 बजे
|हॉकी
|महिला पूल बी: भारत बनाम उज्बेकिस्तान
|—
|सुबह 7:37 बजे
|तैराकी
|पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक, हीट-3: उत्कर्ष पाटिल और ऋषभ दास
|—
|सुबह 9:00 बजे
|टेबल टेनिस
|पुरुष टीम ग्रुप एफ: भारत बनाम इंडोनेशिया
|—
|सुबह 10:30 बजे
|क्रिकेट
|महिला सेमीफाइनल: भारत बनाम बांग्लादेश
|—
|सुबह 11:00 बजे
|निशानेबाजी
|महिला 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत फाइनल: इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर, विदर्सा विनोद (क्वालिफाई करने पर)
|मेडल मुकाबला
|सुबह 11:30 बजे
|बैडमिंटन
|महिला टीम अंतिम-16: भारत बनाम कजाखस्तान
|—
|सुबह 11:30 बजे
|हॉकी
|पुरुष पूल ए: भारत बनाम इंडोनेशिया
|—
|दोपहर 12:30 बजे
|टेबल टेनिस
|महिला टीम ग्रुप एफ: भारत बनाम सिंगापुर
|—
|दोपहर 2:00 बजे
|मिश्रित मार्शल आर्ट्स
|पुरुष ट्रेडिशनल 77 किग्रा क्वार्टरफाइनल: वरुण सान्याल बनाम प्रतिद्वंद्वी
|—
|दोपहर 3:00 बजे
|टेबल टेनिस
|पुरुष टीम ग्रुप एफ: भारत बनाम ईरान
|—
|दोपहर 3:10 बजे
|वुशु
|महिला 52 किग्रा सांडा अंतिम-16: अपर्णा बनाम सोगंद सिंकाएचेतन
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|शाम 4:50 बजे
|वुशु
|पुरुष 75 किग्रा सांडा अंतिम-16: विक्रांत बलियान बनाम सोहेल मौसवी
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|समय निर्दिष्ट नहीं
|सेपकटेकरा
|पुरुष टीम रेगु, प्रारंभिक ग्रुप बी: भारत
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एशियाई खेलों का आगाज
पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक विजेता भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने एशियन गेम्स परेड में भारतीय दल की अगुआई की। दोनों ने पारंपरिक गहरे नीले (नेवी ब्लू) रंग की पोशाक पहनी हुई थी। पूरी खबर पढ़ें।