एशियन गेम्स 2026 में तीसरे दिन की शुरुआत भारत ने टेबल टेनिस में जीत के साथ की है। भारतीय टेबल टेनिस टीम की दो खिलाड़ियों ने महिला टीम इवेंट में पाकिस्तान को हराते हुए शुरुआत की। पहले मैच में सुतीर्था मुखर्जी ने अलीना खान को सीधे गेम में हराया। फिर दूसरे मुकाबले में सिंड्रेला दास ने कलसूम खान को माैत देते हुए भारत को 2-0 से बढ़त दिला दी। फिर श्रीजा ने आखिरी मुकाबला जीतते हुए पाकिस्तान को 3-0 से मात दी।

तीसरे मुकाबले में श्रीजा अकुला ने फातिमा खान को मात दी। तीनों भारतीय खिलाड़ियों ने सीधे गेम में मुकाबले जीते और राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। सुतीर्था मुखर्जी ने महिला टीम इवेंट के पहले मुकाबले में अलीना खान को बुरी तरह परास्त किया। उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी को 11-3, 11-3 और 11-4 से मात दी। उसके बाद दूसरे मैच में 17 साल की सिंड्रेला दास ने कलसूम खान को 11-6, 11-7 और 11-5 से हराया।

तीसरे मैच में स्टार खिलाड़ी श्रीजा अकुला ने बेहतरीन शुरुआत की और 10 मिनट के अंदर पहला गेम जीता और 11-4 से फातिमा खान को मात दी। दूसरे गेम में श्रीजा ने फातिमा को पहले 2 पॉइंट लेने के बाद सेट नहीं होने दिया और लगातार 9 पॉइंट हासिल किए। दूसरा गेम भी श्रीजा अकुला ने 11-4 से अपने नाम किया। तीसरा गेम भी श्रीजा ने जीता और फातिमा को 11-5 से मात दी।

यह महिला टीम इवेंट के ग्रुप एफ का मुकाबला था। टेबल टेनिस में लगातार तीसरा टीम इवेंट जीतने के बाद भारतीय महिला टीम ग्रुप एफ में टॉप पर है। भारत ने पाकिस्तान से पहले ट्यूनीशिया और सिंगापुर को मात दी थी।

भारत को दूसरे दिन शूटिंग में मिले 2 मेडल

एशियन गेम्स 2026 के दूसरे दिन 20 सितंबर रविवार को भारत को शूटिंग में दो रजत पदक मिले थे। इलावेनिल वलारिवान के शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन की बदौलत भारत ने रविवार (20 सितंबर) को एशियाई खेलों में अपने पदकों का खाता निशानेबाजी में दो रजत के साथ खोला। ‘मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स’ (MMA) में पहला पदक पक्का किया। महिला क्रिकेट टीम ने भी फाइनल में पहुंचते ही भारत का मेडल पक्का कर दिया।

India Asian Games Day-3 Schedule: शूटिंग में और पदकों की उम्मीद, पाकिस्तान से टेबल टेनिस में भिड़ंत, यहां देखें एशियन गेम्स के तीसरे दिन भारत का शेड्यूल

एशियन गेम्स 2026 के तीसरे दिन भारतीय कबड्डी टीमें अभियान की शुरुआत करेंगी। टेबल टेनिस में भारत बनाम पाकिस्तान के दो मैच होंगे। शूटिंग में हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने और रुद्राक्ष पाटिल पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में फाइनल में एक्शन में होंगे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर