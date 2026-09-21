एशियन गेम्स के तीसरे दिन सोमवार (21 सितंबर) को भारत ने महिलाओं के बाद पुरुष टेबल टेनिस में भी पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया। मेंस टीम ग्रुप-एफ के मैच में हरमीत देसाई, साथियान ज्ञानशेखरन और पायस जैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीधे मुकाबलों में जीत दर्ज की। विश्व में 97वें नंबर के खिलाड़ी हरमीत ने मुहम्मद खान को 11-4, 11-3, 11-5 से हराया।

82वें रैंकिंग वाले कप्तान साथियान ने अब्बास खान को 11-1, 11-8, 11-9 से हराया। फिर पायस ने मुहम्मद खान को 11-2, 11-5, 11-7 से हराया। इस जीत के साथ महिलाओं की तरह पुरुष टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई। इससे पहले भारतीय पुरुष टीम को ईरान के खिलाफ पिछले मुकाबले में हार मिली थी।

भारतीय महिला टीम ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की

इससे पहले स्काई हॉल में भारतीय महिला टीम ने ग्रुप एफ में लगातार तीसरी जीत दर्ज कर शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत ने रविवार को अपने शुरुआती मुकाबलों में इंडोनेशिया और सिंगापुर को हराया था और इसके बाद चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ भी अपना दबदबा कायम रखा।

सुतीर्था मुखर्जी ने अलीना खान को केवल 10 मिनट में हराया

हांगझोउ एशियाई खेलों में महिला युगल का कांस्य पदक जीतने वाली सुतीर्था मुखर्जी ने अलीना खान को केवल 10 मिनट में 11-3, 11-3, 11-4 से हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद 17 वर्षीय सिंड्रेला दास ने कलसूम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से हराकर भारत की बढ़त 2-0 कर दी।

श्रीजा अकुला ने फातिमा खान को महज 11मिनट में हराया

आईटीटीएफ महिला एकल रैंकिंग में फिलहाल 99वें स्थान पर काबिज सिंड्रेला को घरेलू सर्किट में शानदार प्रदर्शन का इनाम एशियाई खेलों के लिए सीनियर टीम में चयन के रूप में मिला है। श्रीजा अकुला ने फातिमा खान को महज 11 मिनट में 11-4, 11-4, 11-5 से हराकर मुकाबला भारत के नाम किया और टीम को अंतिम आठ में पहुंचाया।

सुचिका तारियाल ने MMA में जीता ऐतिहासिक पदक

भारत को एशियाई खेल 2026 में चौथा मेडल मिल गया है। पहली बार एशियाड में शामिल हुए MMA में सुचिका तारियाल ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए इतिहास रचा है। पूरी खबर पढ़ें।