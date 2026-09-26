भारत ने एशियाई खेलों में कबड्डी में स्वर्णिम डबल पूरा किया क्योंकि पुरुष और महिला दोनों टीम ने शनिवार को यहां फाइनल में ईरान पर रोमांचक जीत दर्ज कर अपने-अपने खिताब बरकरार रखे। भारतीय पुरुषों ने करीबी मुकाबले वाले फाइनल में ईरान को 40-34 से हराकर अपना स्वर्ण पदक बरकरार रखा जबकि दिन में इससे पहले महिला टीम ने उन्हीं प्रतिद्वंद्वियों पर 37-34 से जीत दर्ज की।

पुरुषों का फाइनल रोमांचक रहा जिसमें एक समय स्कोर 20-20 से बराबर था, लेकिन भारत ने बढ़त हासिल करने में सफलता पाई और एक और स्वर्ण सुरक्षित किया। भारतीय पुरुषों ने 2018 जकार्ता खेलों में अपना दबदबा खत्म होने से पहले लगातार सात स्वर्ण पदक जीते थे जिसमें ईरान चैंपियन बना था और भारत चौथे स्थान पर रहा था।

कबड्डी में 9वां पदक

भारत ने 2023 हांग्झोउ खेलों में वापसी करते हुए खिताब फिर हासिल किया। एशियाई खेलों में कबड्डी में यह भारत का कुल मिलाकर 9वां स्वर्ण पदक था। इससे पहले महिला टीम ने जीत के बाद एरिना का विजय चक्कर लगाया और राष्ट्रगीत, ‘वंदे मातरम्’ का उद्घोष किया। महिला टीम ने अब 2018 जकार्ता खेलों को छोड़कर हर चरण में एशियाई खेलों का स्वर्ण जीता है। जकर्ता में ईरान से हारने के बाद उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा था।

एशियन गेम्स 2026 पदक तालिका

देशस्वर्णरजतकांस्यकुल
चीन1053925169
जापान304446120
साउथ कोरिया13203669
उज्बेकिस्तान817934
कजाकिस्तान881834
थाईलैंड76922
ईरान613726
बहरीन5229
हांगकांग4111328
भारत4111328

भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हरा जीता गोल्ड

भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल मुकाबले में ईरान को बेहद करीबी मुकाबले में हराया और गोल्ड मेडल हासिल करने में सफलता पाई। भारत को 37-34 से जीत मिली। ये एशियन गेम्स 2026 में कबड्डी मुकाबले में भारत का पहला गोल्ड मेडल रहा जबकि इस सीजन में ये भारत का तीसरा गोल्ड मेडल भी रहा। पुष्पा राणा की कप्तानी में भारत ने कबड्डी फाइनल में यादगार प्रदर्शन किया। पूरी खबर पढ़ें