एशियन गेम्स 2026 में भारतीय शटलरों का अभियान जारी है। सोमवार 21 सितंबर 2026 को भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने राउंड ऑफ 16 में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 में मेंस सिंगल्स 1 में लक्ष्य सेन ने बांग्लादेश के जमन अयमन इब्न को 21-4, 21-12 से हराया। मेंस सिंग्लस 2 में आयुष शेट्टी ने गौरव सिंघा को 21-4, 21-13 से हराया। मेंस सिंगल्स 3 में किदांबी श्रीकांत ने जुमर अल-अमीन को 21-15, 21-9 से हराया।

भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम अब पदक से सिर्फ एक जीत दूर है। भारतीय पुरुषों का अब सेमीफाइनल में जापान से मुकाबला होगा। जापान के खिलाफ जीत हासिल करते ही पदक पक्का हो जाएगा। भारत और जापान की टीमों के बीच सेमीफाइऩल मैच मंगलवार 22 सितंबर 2026 को इचिनोमिया सिटी म्यूनिसिपल जिम्नेजियम के कोर्ट नंबर 2 पर खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दिन में 11:30 बजे शुरू होगा।

इससे पहले पीवी सिंधु, उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा, गायत्री गोपीचंद और त्रिसा जॉली जैसे स्टार खिलाड़ियों से सजी भारतीय महिला बैडमिंटन ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। पीवी सिंधु एंड कंपनी ने राउंड ऑफ 16 में कजाकिस्तान को 3-0 से हराया। विमेंस सिंगल्स 1 में पीवी सिंधु ने कामिला स्मागुलोवा 21-7, 21-9 से हराया। विमेंस सिंगल्स 2 में उन्नति हुडा ने अलिसा कुलेशोवा 21-7, 21-10 से हराया। विमेंस सिंगल्स 3 में तन्वी शर्मा ने डायना नामेनोवा 21-5, 21-10 से हराया।

अब क्वार्टर फाइनल में भारतीय महिलाओं का सामना भी जापान की टीम से होगा। भारतीय महिला बनाम जापान महिला बैडमिंटन टीम का सेमीफाइऩल मैच मंगलवार 22 सितंबर 2026 को इचिनोमिया सिटी म्यूनिसिपल जिम्नेजियम के कोर्ट नंबर 2 पर खेला जाएगा। यह मुकाबला कोर्ट नंबर दो पर भारतीय समयानुसार सुबह 6 बजे से खेला जाएगा।

एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला बैडमिंटन टीम

पीवी सिंधु, उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा, ईशारानी बरुआ, देविका सिहाग, गायत्री गोपीचंद पुलेला, त्रिसा जॉली, कविप्रिया सेल्वम, सिमरन सिंघी, तनीषा क्रेस्टो।

महिला टीम क्वार्टर फाइनल: भारत बनाम जापान लाइन अप

विमेंस सिंगल्स 1: पीवी सिंधु बनाम अकाने यामागुची

विमेंस सिंगल्स 2: उन्नति हुडा बनाम टोमोका मियाजाकी

विमेंस डबल्स 1: त्रिसा जॉली/गायत्री गोपीचंद पुलेला बनाम युकी फुकुशिमा/मायू मात्सुमोतो

विमेंस सिंगल्स 3: तन्वी शर्मा बनाम नोजोमी ओकुहारा

विमेंस डबल्स 2: तनीषा क्रेस्टो/पीवी सिंधु बनाम रिन उसेका/की नाकानिशी

एशियन गेम्स के लिए भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम

लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, किदांबी श्रीकांत, एचएस प्रणय, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी, एमआर अर्जुन, हरिहरन अम्सकरुनन, थारुन मन्नेपल्ली, ध्रुव कपिला।

Asian Games 2026: एशियन गेम्स में रोइंग स्पर्धाएं शुरू होने से पहले भारतीय टीम में विवाद गहरा गया है। टीम मैनेजमेंट के आखिरी समय में किये गए खिलाड़ियों के फेरबदल से नाराज कुछ रोअर्स ने मंगलवार के ट्रेनिंग सेशन में शामिल नहीं होने और हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)