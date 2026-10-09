एशियन गेम्स 2026 में भारतीय कंपाउंड तीरंदाजों को ऐतिहासिक सफलता दिलाने वाले अमेरिकी कोच डेव कजिन्स को तीन महीने से ज्यादा समय बीतने के बावजूद सैलरी नहीं मिली है। डेव कजिन्स के मार्गदर्शन में भारत ने एशियन गेम्स में कंपाउंड तीरंदाजी में तीन स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता था। मिश्रित टीम के स्वर्ण पदक के साथ भारत ने इस स्पर्धा में लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 के लिए अपना पहला कोटा भी हासिल किया।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि बकाया भुगतान नहीं होने से नाराज डेव कजिन्स ने देश छोड़कर जाने की चेतावनी दी है। हालांकि, भारतीय तीरंदाजी संघ (AAI) और भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के अधिकारियों का कहना है कि भुगतान में देरी की तकनीकी समस्या दूर कर ली गई है और बकाया राशि जल्द जारी कर दी जाएगी।

डेव कजिन्स ने दी देश छोड़ने की चेतावनी

सूत्रों ने बताया कि डेव कजिन्स ने कुछ अधिकारियों से बात की है और कहा है कि अगर उनका बकाया भुगतान नहीं किया गया तो वह देश छोड़कर चले जाएंगे। सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी कोच पिछले तीन महीने से अपने साथ हुए व्यवहार से बेहद नाराज हैं और उन्हें अब तक सैलरी नहीं मिली है।

हालांकि, भारतीय तीरंदाजी संघ के कोषाध्यक्ष डॉ. जोरिस पॉलोज उम्माचेरी और भारतीय खेल प्राधिकरण के एक अधिकारी ने भुगतान में देरी की बात स्वीकार की, लेकिन कहा कि समस्या का समाधान हो गया है और जल्द ही बकाया राशि जारी कर दी जाएगी।

उम्माचेरी ने कहा, ‘‘भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के साथ कुछ समस्या थी, जिसकी वजह से भुगतान में देरी हुई। लेकिन अब सब कुछ सुलझा लिया गया है और दो दिन के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा।’’

नई दिल्ली में भारतीय खेल प्राधिकरण के एक अधिकारी ने भी देरी के लिए बैंक से जुड़ी तकनीकी समस्या को जिम्मेदार बताया। अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में कजिन्स से बात की जा चुकी है और उन्हें भरोसा दिया गया है कि भुगतान की प्रक्रिया जारी है।

अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने उनसे पहले ही बात की है और उन्हें भरोसा दिया है कि भुगतान प्रक्रिया में है। बैंक की तकनीकी समस्या के कारण देरी हुई और अगले कुछ दिनों में भुगतान हो जाना चाहिए।’’

भारत को ऐतिहासिक सफलता दिलाने वाले कोच हैं डेव कजिन्स

भुगतान में देरी ऐसे समय हुई है, जब भारतीय तीरंदाजी लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 की तैयारी में जुटी है। डेव कजिन्स ने अपने पहले अंतरराष्ट्रीय कोचिंग कार्यभार के बावजूद भारतीय कंपाउंड तीरंदाजी को उल्लेखनीय नतीजे दिलाए हैं। इससे पहले उनका प्रतिस्पर्धी तीरंदाज के रूप में शानदार करियर रहा है।

49 वर्षीय अमेरिकी कोच पूर्व विश्व नंबर एक तीरंदाज हैं। उन्होंने 1999 और 2003 में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के खिताब जीते थे। मई में उन्हें लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 को ध्यान में रखते हुए भारत के कंपाउंड तीरंदाजी कार्यक्रम को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लॉस एंजिलिस ओलंपिक में कंपाउंड तीरंदाजी की मिश्रित टीम स्पर्धा पहली बार शामिल होगी।

कजिन्स ने सर्जियो पग्नी की जगह यह जिम्मेदारी संभाली थी। पग्नी के मार्गदर्शन में भारत ने 2023 में हांगझोऊ एशियन गेम्स में तीरंदाजी के सभी पांच स्वर्ण पदक जीते थे।

एशियन गेम्स में तीन स्वर्ण और एक कांस्य पदक

हाल ही में संपन्न एशियन गेम्स में डेव कजिन्स ने भारतीय कंपाउंड तीरंदाजों के एक अपेक्षाकृत नए समूह को मार्गदर्शन दिया। इस टीम की शीर्ष स्तर पर प्रदर्शन करने की क्षमता को लेकर सवाल उठाए गए थे, लेकिन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से उन आशंकाओं को गलत साबित किया।

भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि मिश्रित टीम स्पर्धा में आई। इस स्पर्धा में साहिल जाधव और चिकिता तानिपार्थी की जोड़ी ने दक्षिण कोरिया को शूट-ऑफ में हराकर स्वर्ण पदक जीता। चार एंड के बाद फाइनल मुकाबला 157-157 से बराबर था। इसके बाद शूट-ऑफ में भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज की।

इस स्वर्ण पदक के साथ भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी में ओलंपिक का अपना पहला कोटा हासिल किया। यह उपलब्धि लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 की तैयारियों के लिहाज से भी अहम है।

कजिन्स के मार्गदर्शन में 18 वर्षीय प्रथिका प्रदीप ने स्पेन में आयोजित विश्व कप के मैड्रिड चरण में अपना पहला कांस्य पदक भी जीता था।

पदकों की भविष्यवाणी के बजाय तैयारी पर था जोर

एशियन गेम्स में भारत के प्रदर्शन पर बात करते हुए डेव कजिन्स ने कहा था कि टीम का ध्यान पदकों की भविष्यवाणी करने के बजाय तैयारी और प्रक्रिया पर था। उन्होंने कहा था, ‘‘हम केवल इस बात के लिए प्रतिबद्ध थे कि हमारे खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे और प्रक्रिया को जितना बेहतर संभव हो सके, उतने अच्छे तरीके से पूरा करेंगे।’’

डेव कजिन्स ने यह भी कहा था, ‘‘जब प्रशिक्षण सही होता है, तैयारी सही होती है और पूरा तंत्र सही होता है तो ऐसे नतीजे मिलते हैं। हम ओलंपिक खेलों के लिए कंपाउंड तीरंदाजी में पहला कोटा हासिल करके बेहद खुश हैं। इस समय हमारे लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।’’

भारतीय तीरंदाजी के लिए आगे की तैयारी

इस बीच, भारतीय तीरंदाजी संघ लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 को ध्यान में रखते हुए रिकर्व तीरंदाजी कार्यक्रम की जिम्मेदारी दक्षिण कोरिया के पार्क चाए-सून को सौंपने के लिए बातचीत कर रहा है। कई ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीमों के कोच रहे पार्क के दिसंबर तक भारत से जुड़ने की उम्मीद है।

पार्क चाए-सून दक्षिण कोरिया की तीरंदाजी के स्वर्णिम दौर का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में दक्षिण कोरिया की महिला टीम और रियो ओलंपिक 2016 में पुरुष टीम को कोचिंग दी थी। इसके बाद वह टोक्यो ओलंपिक के लिए दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच बने थे।

लॉस एंजिलिस ओलंपिक की तैयारियों के बीच भारतीय कंपाउंड तीरंदाजी को ऐतिहासिक सफलता दिलाने वाले कोच के भुगतान में हुई देरी ने सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, भारतीय तीरंदाजी संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने भरोसा दिया है कि तकनीकी समस्या सुलझ चुकी है और डेव कजिन्स का बकाया भुगतान जल्द कर दिया जाएगा।

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