एशियन गेम्स 2026 में इस हफ्ते की शुरुआत में भारतीय महिला टीम के गोल्ड मेडल डिफेंड करने के बाद पुरुष टीम पर भी यह उपलब्धि हासिल करने का दारोमदार होगा। श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली टीम सोमवार (27 सितंबर) को अफगानिस्तान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में उतरेगी, जिसपर बारिश का साया है।

नागोया में शनिवार (26 सितंबर) से लगातार बारिश हो रही है और गुरुवार (1 अक्टूबर) तक और बारिश का अनुमान है। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में फ्लडलाइट्स नहीं हैं और बारिश न होने पर भी विजिबिलिटी कम रही है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर भारत-अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच बारिश से धुलता है तो सेमीफाइनल में कौन जाएगा?

कौन खेलेगा सेमीफाइनल

अगर बारिश की वजह से भारत और अफगानिस्तान का मैच नहीं हो पाता है तो नियमों के अनुसार भारत अपनी बेहतर आईसीसी रैंकिंग की वजह से सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। फिलहाल भारत दुनिया की शीर्ष और अफगानिस्तान 10वें नंबर की टीम है।

2 मैच रद्द हो चुके हैं

नागोया में पहले ही 2 मैच रद्द हो चुके हैं। मौसम की वजह से नेपाल बनाम जापान और मलेशिया बनाम ओमान के मैच नहीं हो पाए। भारत भी यहां के मौसम को लेकर सतर्क रहेगा। इसी हफ्ते जापान के खिलाफ 5 ओवर के एक टी20 मैच में ‘मेन इन ब्लू’ (भारतीय टीम) लगभग हारते-हारते बची थी।

भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, जसप्रित बुमरा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, इशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, विप्रज निगम, यश ठाकुर।

अफगानिस्तानी टीम

मोहम्मद अकरम, हसन ईसाखिल, करीम जनत, फैसल शिनोज़ादा, नजीबुल्लाह ज़द्रान, मोहम्मद इशाक (विकेट कीपर), दरविश रसूली (कप्तान), नांगेयालिया खारोटी, अब्दुल्ला अहमदजई, फरीदून दाऊदज़ई, अरब गुल मोमंद, इस्मत आलम, फरमानुल्लाह सफी, खालिद तनिवाल, इमरान मीर।

भारत ने 9वें दिन एथलेटिक्स में झटके 5 पदक

एशियाई खेलों के 9वें दिन भारत ने एथलेटिक्स में पांच पदक अपनी झोली में डाले। डेकाथलीट तेजस्विन शंकर, पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज में और 200 मीटर की धाविका हरिता भद्रा ने कांस्य पदक जीता। इससे भारत के एथलेटिक्स में कुल पदकों की संख्या 13 हो गई। पूरी खबर पढ़ें।