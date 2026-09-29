एशियन गेम्स 2026 में शनिवार (3 अक्टूबर) को पुरुष क्रिकेट फाइनल मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है तो गोल्ड मेडल दोनों फाइनल खेलने वाली टीमों के बीच साझा किया जाएगा। फाइनल के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है। एशियन गेम्स आयोजन समिति ने द इंडियन एक्सप्रेस को यह जानकारी दी है। हांग्जू में हुए पिछले एडिशन में अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल बारिश की वजह से रद्द होने के बाद भारत को गोल्ड मेडल मिला था। इस बार पदक टीमों की रैंकिंग के आधार पर नहीं दिया जाएगा।

आयोजन समिति ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक बयान में कहा, ‘मेन्स क्रिकेट फाइनल के लिए कोई रिजर्व डे तय नहीं है। अगर फाइनल रद्द होता है तो दोनों फाइनलिस्ट टीमों को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। अगर ब्रॉन्ज मेडल मैच रद्द होता है तो तीसरे स्थान के लिए मुकाबला करने वाली दोनों टीमों को ब्रॉन्ज मेडल दिए जाएंगे।’

क्वार्टरफाइनल रद्द

यह स्पष्टीकरण तब आई जब नागोया में पुरुषों क्रिकेट में बारिश की वजह से कोई नॉकआउट मैच नहीं खेला गया। डिफेंडिंग चैंपियन भारत रैंकिंग के आधार पर अफगानिस्तान के खिलाफ क्वार्टरफाइनल मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गया।

भारत 2023 में कैसे बना था विजेता

2023 एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिया गया क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ उनका फाइनल मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। भारत फाइनल में बेहतर रैंक वाली टीम के तौर पर पहुंचा था। टूर्नामेंट के रैंकिंग-बेस्ड नियमों के तहत उसे विजेता घोषित किया गया था।

फाइनल के मौसम साफ रहने की उम्मीद

मेडल मैचों से पहले मौसम का अनुमान कुछ उम्मीद जगाता है। नागोया में शनिवार को मौसम साफ रहने की उम्मीद है। भारत गुरुवार को सेमीफाइनल में श्रीलंका से खेलेगा, जबकि पाकिस्तान उसी दिन बाद में दूसरे आखिरी-चार मैच में बांग्लादेश से भिड़ेगा। फाइनल 3 अक्टूबर को कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में होगा।

बारिश से भारतीय खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करने का मौका नहीं मिला

ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए कोई रिजर्व डे नहीं होगा। अगर मैच रद्द होता है तो दोनों टीमों को ब्रॉन्ज मेडल दिए जाएंगे। भारत ने एशियन गेम्स के लिए श्रेयस अय्यर की लीडरशिप में जसप्रीत बुमराह और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों के साथ पूरी टीम भेजी है। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से उन्हें अभी तक खेलने या ट्रेनिंग करने का मौका नहीं मिला है। वाशिंगटन सुंदर सोमवार को एथलेटिक्स के मुकाबले देखने पहुंचे थे, जहां उन्होंने लॉन्ग जम्पर मुरली श्रीशंकर को सिल्वर मेडल जीतने पर चीयर किया। पिछले हफ्ते महिला टीम ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीता था।

एशियन गेम्स क्रिकेट शेड्यूल

एशियन गेम्स 2026 की पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता की अब चारों सेमीफाइनलिस्ट टीमें तय हो चुकी हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को सेमीफाइनल में एंट्री मिली है। पूरी खबर पढ़ें।