दीपिका सहरावत ने शानदार खेल का नमूना पेश करते हुए आठ गोल दागे जिससे भारतीय महिला हॉकी टीम ने रविवार (20 सितंब) को एशियाई खेलों के पूल बी में अपने पहले मैच में कमजोर उज्बेकिस्तान को 19-0 से करारी शिकस्त दी। स्ट्राइकर दिलप्रीत सिंह ने चार गोल करके अपनी प्रतिभा की झलक दिखाई, जिससे मौजूदा चैंपियन भारत ने रविवार को यहां एशियाई खेलों की पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के पूल ए के अपने पहले मैच में इंडोनेशिया को 13-1 से हरा दिया।

महिला हॉकी में भारत और उज्बेकिस्तान मुकाबला एकतरफा होने की उम्मीद थी और ठीक वैसा ही हुआ। उज्बेकिस्तान की रक्षापंक्ति भारत के लगातार हमलों का कोई जवाब नहीं दे पाई। दोनों टीमों के बीच का अंतर मैदान पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था क्योंकि शुरुआत से ही भारत ने गोल वर्षा शुरू कर दी थी।

भारतीय महिला खिलाड़ी का एशियन गेम्स मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

भारत के लिए दीपिका (8वें, 22वें, 25वें, 33वें, 36वें, 38वें, 41वें, 54वें मिनट) ने गोल की झड़ी लगा दी। यह किसी भी भारतीय महिला खिलाड़ी का एशियन गेम्स मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। लालरेम्सियामी (7वें), इशिका (11वें, 42वें, 54वें), बलजीत कौर (12वें), नेहा (18वें), नवनीत कौर (23वें, 45वें), लथंतलुआंगी (43वें, 51वें) और साक्षी राणा (43वें) ने भी गोल किए। भारत सोमवार (21 सितंबर) को अपने अगले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगा।

दिलप्रीत सिंह ने 4 गोल दागे

पुरुष हॉकी में मौजूदा चैंपियन भारत ने रविवार को एशियाई खेलों की पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के पूल ए के अपने पहले मैच में इंडोनेशिया को 13-1 से हरा दिया। दिलप्रीत सिंह (18वें, 19वें, 37वें और 49वें मिनट) ने चार मैदानी गोल किए, जबकि शिलानंद लाकड़ा (6वें और 35वें मिनट) और सुखजीत सिंह (38वें और 48वें मिनट) ने दो-दो गोल दागे।

इंडोनेशिया के लिए औलिया अल अर्द्ध ने गोल किया

गोल करने वाले अन्य भारतीय खिलाड़ियों में अभिषेक (12वें मिनट), राजिंदर सिंह (19वें मिनट), मनदीप सिंह (21वें मिनट), कप्तान हरमनप्रीत सिंह (28वें मिनट) और जुगराज सिंह (47वें मिनट) शामिल थे। इंडोनेशिया की तरफ से एकमात्र गोल औलिया अल अर्द्ध ने 33वें मिनट में किया। भारत मंगलवार (22 सितंबर) को श्रीलंका के खिलाफ अपना अगला मैच खेलेगा।

भारतीय दल के सभी 496 खिलाड़ियों की सूची

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय दल के खिलाड़ी 36 खेलों में हिस्सा लेंगे। इसके लिए 496 खिलाड़ियों का दल जापान जाने के लिए अप्रूव हुआ है। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन समेत सभी खेलों का भारतीय स्क्वाड इस खबर में दिया गया है। पूरी खबर पढ़ें।