भारतीय धावक गुलवीर सिंह ने मंगलवार (29 सितंबर) को एशियन गेम्स में इतिहास रच दिया। वह 5000 मीटर रेस में कांस्य पदक झटक एशियन गेम्स के एक एडिशन में पदकों की हैट्रिक लगाने वाले चौथे भारतीय बने। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर और 1500 मीटर में रजत पदक जीता था। इसके बाद 5000 मीटर में ने कांस्य पदक झटका।

गुलवीर ने 10000 मीटर में 28 मिनट 29 सेकेंड का समय निकाला था। 1500 मीटर में उन्होंने 3 मिनट 36 सेकेंड का समय निकाला था। 5000 मीरट में उन्होंने 13 मिनट 32 सेकेंड का समया निकाला। 5000 मीटर में चीन के बिरहानु बालेव ने 13 मिनट 30 सेकेंड का समय निकालकर स्वर्ण और तोमोनोरी यामागुची ने 13 मिनट 31 सेकेंड का समय निकाल रजत पदक अपने नाम किया।

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