एशियन गेम्स 2026 में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल सातवें दिन मिला। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बाद 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत ने देश को दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया। दोनों ने फाइनल में 484.6 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता। शूटिंग में भी इन खेलों में यह भारत का पहला गोल्ड मेडल रहा। कमलजीत आज शूटिंग को गोल्डन ब्वॉय बने हैं लेकिन क्या आपको पता है कि उनका सपना एथलेटिक्स में जाने का था?

दरअसल यह गोल्ड मेडल जीतने से तकरीबन तीन साल पहले 2023 में कमलजीत एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हुए थे। वह जब 2023 में ट्रेनिंग के बाद ऑटो रिक्शा से अपने गांव सुल्खा लौट रहे थे। उसी वक्त उनके ऑटो का एक्सीडेंट हो गया। उनके साथ मौजूद दो सवारियों की मौत भी हो गई। कमलजीत की जांघ की हड्डी इस हादसे में टूट गई।

यहीं से उनका एथलेटिक्स में जाने का सपना टूट गया। वह भारतीय सेना में जाना चाहते थे। इसी लिए उनकी रुचि ट्रैक एंड फील्ड में ज्यादा थी। मगर इस हादसे के बाद उनकी आर्मी में जाने की उम्मीद टूटी और उन्हें रनिंग भी छोड़नी पड़ी। ट्रैक एंड फील्ड में नहीं सही तो ईश्वर ने उनके लिए शूटिंग को चुना था। शूटिंग में आने के बाद स्पोर्ट्स कोटा से उन्हें भारतीय सेना में हवलदार रैंक भी मिली।

लोन लेकर परिवार ने करवाया कमलजीत का इलाज

उनके पिता रतिराम ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उस कठिन समय को याद किया जब तकरीबन एक महीने तक कमलजीत अस्पताल में भर्ती रहे थे और उनके इलाज के लिए परिवार को लोन तक लेना पड़ा था। सड़क हादसे के बाद कमजीत को गुड़गांव के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनकी जांघ की हड्डी जोड़ने के लिए ऑपरेशन हुआ। परिवार को अस्पताल का खर्चा उठाने के लिए करीबियों और दोस्तों से लोन भी लेना पड़ा।

उनके पिता रतिराम ने बताया,”उनकी जांघ बुरी तरह चोटिल हुई थी और वह बहुत ज्यादा दर्द में थे। हमने तकरीबन 4 लाख रुपये खर्च किए और दोस्तों व रिश्तेदारों से लोन भी उनके इलाज के लिए लिया था। वह भाग्यशाली थे कि उनकी जान बच गई। उनके साथ उसी ऑटो में मौजूद दो अन्य लोगों की मौत हो गई थी।”

सेकंड हैंड पिस्टल से की ट्रेनिंग

कमलजीत के कोच शक्तिपाल ने बताया,”जब वह ट्रेनिंग के लिए आया तो मुझे पता था कि उसका परिवार उस वक्त एक पिस्टल खरीदने का खर्चा नहीं उठा पाएगा। उसके बाद हमने उन्हें ड्राई शूटिंग का अभ्यास करवाया।” इसके बाद उन्होंने सेकंड हैंड पिस्टल से ट्रेनिंग की। उनके अंकल ने बताया कि कमलजीत ने पिछले साल 2025 में ही अपनी खुद की पिस्टल खरीदी। उससे पहले कमलजीत ने ईंट, डम्बल्स से अभ्यास किया था।

कमलजीत के जीवने के पिछले तीन साल कितने भी कठिन क्यों ना रहे हों, मगर आज 25 सितंबर 2026 को उन्हें अपने कड़े परिश्रम का फल मिल गया है। वह एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय शूटर बने। उनका नाम इस उपलब्धि के साथ इतिहास के पन्नों पर अमर हो गया है।

एशियन गेम्स 2026: एथलेटिक्स में तीसरा मेडल, मनप्रीत कौर ने जीता ब्रॉन्ज; भारत के पदकों की संख्या 20 पार

एशियन गेम्स 2026 में भारत के नाम अब तक 21 मेडल हो चुके हैं। एथलेटिक्स में तीसरा मेडल आया और शॉट पुट (गोला फेंक) में मनप्रीत कौर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। जबकि भारतीय टेबल टेनिस की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी सेमीफाइनल में हारी और ब्रान्ज से ही उसे संतोष करना पड़ा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





