भारतीय पहलवान दीपक पूनिया ने एशियन गेम्स 2026 में पुरुषों के फ्रीस्टाइल 97 किलोग्राम कुश्ती इवेंट में मेडल मुकाबले में मंगोलिया के गनखुयाग गनबातार को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने 97 किलोग्राम कैटेगरी में भारत का 66 साल का सूखा खत्म करके इतिहास रचा। खास बात यह है कि दीपक इस वेट-कैटेगरी में नहीं लड़ते। वह आगे भी नहीं लड़ेंगे। एशियन गेम्स के ट्रायल से पहले दीपक पूनिया बीमार हो गए थे। इसके कारण उनका वजन 5-6 किलोग्राम बढ़ गया और उन्होंने 86 किलोग्राम के बजाय दूसरे वेट कैटेगरी से क्वालिफाई किया।

दीपक ने बताया, ‘मैं ट्रायल के टाइम पर 97 किलोग्राम की कोई तैयारी नहीं कर रहा था। परिस्थिति कुछ ऐसी आ गई कि मुझे 97 किलोग्राम में ट्रायल देना पड़ा। मेरे लिए अपने वजन से 11 किलोग्राम ऊपर टूर्नामेंट में खेलना और उसमें मेडल जीतना काफी कठिन था। हमारे जो हैवीवेट के पहलवान हैं उनकी कोई खास उपलब्धि नहीं रहती। ये बहुत ही ज्यादा कठिन था। बस एक ही सोच थी कि मुझे मतलब गोल्ड के लिए खेलना है।’

दीपक ने क्यों दिया 97 किलोग्राम में ट्रायल

दीपक से सवाल हुआ कि 86 से 97 किलोग्राम में प्रतिस्पर्धा करने के लिए डाइट में क्या बदलाव करना पड़ता है? उन्होंने कहा, ’97 किलोग्राम तो मेरा अभी भी वजन नहीं है। मेरे को फीवर हो गया था। ट्रायल से तीन दिन पहले मेरे को 104 फीवर था। रविवार को ट्रायल होनी थी और बुधवार को मेरे को 104 फीवर था। मेरे को शनिवार को थोड़ा सा मुझे आराम मिला तो मैं ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा था तो वो ट्रेनिंग हुई नहीं। मेरा वजन 91 के आसपास में था। अब सिचुएशन बस एक ही थी… या तो मैं ऊपर ट्रायल दे दूं। नीचे तो मैं मतलब वेट कट नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा फीवर था और बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही थी। तो मुझे मैं डॉक्टर के पास गया और मैं अपनी मतलब ग्लूकोज वगैरह भी बॉडी में चढ़वाई कि मेरे को वीकनेस ना लगे। इसलिए मैंने 97 किलोग्राम में ये ट्रायल दिया था और कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा।’

स्वर्ण जीतना था लक्ष्य

दीपक ने कहा, ‘ट्रायल जीतने के बाद मैं मान गया था कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बस मेरे को इस वेट में खाली नहीं जाने देना है। मेरे को बिल्कुल गोल्ड के लिए खेलना है। ये मैंने अपना गोल सेट किया था। हालांकि, वो हो नहीं पाया। मेरी जो ट्रेनिंग थी जो मेरी सोच थी वो बिल्कुल यही थी कि मैं बिल्कुल गोल्ड के लिए मैच खेलूंगा। यही मेरा लक्ष्य था और इसी को लेकर मैंने ट्रेनिंग की थी। बस ये था कि मेरे को एक नया उदाहरण सेट करना है कि हैवीवेट में भी मैं देश के लिए बड़े मेडल दूं। ताकि आने वाले बच्चों को वो प्रेरणा मिले मेरे से कि हम बड़े वेट में भी अच्छा कर सकते हैं।’

86 किलोग्राम में ही दिखेंगे दीपक पूनिया

दीपक पूनिया से आगे सवाल हुआ कि क्या वह प्रो रेसलिंग लीग (PWL)में 97 किलोग्राम भारवर्ग में प्रतिस्पर्धा करते दिखेंगे? उन्होंने कहा, ‘मैं 86 में ही खेलूंगा।’ दीपक 92 किलोग्राम भारवर्ग में भी प्रतिस्पर्धा कर चुके हैं। 86 किलोग्राम में वह टोक्यो ओलंपिक और 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीत चुके हैं। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। 92 किलोग्राम में वह 2025 एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीते थे।

जनसत्ता के साथ सुजीत कलकल का इंटरव्यू

जनसत्ता के साथ इंटरव्यू में सुजीत कलकल ने बताया कि उनके पिता दयानंद कलकल ने उन्हें 5-7 की उम्र में ही अखाड़े में लेकर चले गए थे। उन्होंने सुजीत से कहा कि ओलंपिक गोल्ड से नीचे कुछ नहीं सोचना है। पूरी खबर पढ़ें।