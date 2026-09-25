Asian Games 2026 Day 8 India Schedule: एशियन गेम्स 2026 का 8वां दिन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। भारतीय दल के लिए दो गोल्ड मेडल 26 सितंबर 2026 को आ सकते हैं। भारत की पुरुष और महिला कबड्डी टीमें फाइनल में उतरेंगी। भारत के सामने महिला और पुरुष दोनों फाइनल में ईरान की चुनौती होगी। कुल मिलाकर 8वें दिन 10 से ज्यादा मेडल इवेंट में भारतीय खिलाड़ी नजर आ सकते हैं।

इसके अलावा शूटिंग में 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन में भी मेडल की उम्मीद है। इसमें व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाएं होंगी। आशी चौकसे, विदर्स सूद और तिलोतमा सेन पर नजरें होंगी। वहीं महिला और पुरुष स्क्वाश सिंगल्स के सेमीफाइनल होंगे तो मिक्स्ड डबल्स का भी सेमीफाइनल होगा। इसमें भी तीन पदक दांव पर होंगे।

एथलेटिक्स में भी 8वें दिन पदकों की बरसात हो सकती है। कई एथलीट ट्रैक पर उतरेंगे। 1500 मीटर में पूजा और पारुल चौधरी उतरेंगी। वहीं 400 मीटर के फाइनल में पुरुष वर्ग से विशाल टीके, महिला वर्ग से किरण और प्राची उतरेंगी। साथ ही पुरुष शॉट पुट (गोला फेंक) में भी दो भारतीय एथलीट चुनौती पेश करेंगे।

एशियन गेम्स 2026 के 8वें दिन का पूरा भारतीय शेड्यूल (26 सितंबर 2026, भारत की प्रतियोगिताएं)

समय खेल एथलीट / मैच इवेंट / राउंड
03:58 a.m. सेसर्फिंग (Surfing)कमाली प्रकाश, शुगर शांति गायेन, सिवराज बाबूपुरुष और महिला शॉर्टबोर्ड हीट्स
04:00 a.m.एथलेटिक्स (Athletics)सावन बरवाल, कार्तिक करकेरापुरुष मैराथन फाइनल (पदक प्रतियोगिता)
04:30 a.m.तीरंदाजी (Archery)धीरज बोम्मदेवरा, ज्योति सुरेखा वेन्नम और अन्यरिकर्व और कम्पाउंड व्यक्तिगत/टीम योग्यता
05:30 a.m.एथलेटिक्स (Athletics)तौफीक नौशादपुरुष डेकाथलॉन 100 मीटर हीट 1
05:43 a.m.एथलेटिक्स (Athletics)तेजस्विन शंकरपुरुष डेकाथलॉन 100 मीटर हीट 2
06:00 a.m.बैडमिंटन (Badminton)लक्ष्य सेन बनाम लोह कीन यू (सिंगापुर)पुरुष एकल दूसरा दौर
06:00 a.m.घुड़सवारी (Equestrian)गौरव पुंडीर, हृदय विपुल छेड़ा, श्रुति वोरा, जय सुदड्रेसैज दूसरा व्यक्तिगत क्वालिफायर
06:00 a.m.तलवारबाजी (Fencing)भारत बनाम इंडोनेशियामहिला फॉइल टीम राउंड ऑफ 16
06:15 a.m.एथलेटिक्स (Athletics)तेजस्विन शंकर, तौफीक नौशादपुरुष डेकाथलॉन लंबी कूद (Long Jump)
06:30 a.m.टेबल टेनिस (Table Tennis)यशस्विनी घोरपड़े बनाम मिवा हारिमोटो (जापान)महिला एकल दौर 3
06:30 a.m.निशानेबाजी (Shooting)आंशी चोकसे, तिलोत्तमा सेन, विदार्सा विनोदमहिला 50 मीटर राइफल 3P योग्यता एवं टीम फाइनल
06:30 a.m.कैनो स्प्रिंट (Canoe Sprint)हर्षवर्धन शक्तावतपुरुष कायाक एकल 500 मीटर सेमीफाइनल 1
06:45 a.m.ई-स्पोर्ट्स (Esports)पारितोष बनाम डोंगशिन कांगपुयो पुयो चैम्पियंस क्वार्टरफाइनल
06:50 a.m.कैनो स्प्रिंट (Canoe Sprint)पार्वती गीता, प्रसन्न कुमारपुरुष कायाक युगल 500 मीटर सेमीफाइनल 1
07:00 a.m.तलवारबाजी (Fencing)भारत बनाम फिलीपींसपुरुष सेबर टीम राउंड ऑफ 16
07:55 a.m.एथलेटिक्स (Athletics)तेजस्विन शंकर, तौफीक नौशादपुरुष डेकाथलॉन शॉट पुट
08:15 a.m.एथलेटिक्स (Athletics)शैली सिंह, एंसी सोजनमहिला लंबी कूद योग्यता A और B
08:20 a.m.कैनो स्प्रिंट (Canoe Sprint)राजू रावत, नेहा देवी लेइचोंबममिश्रित कैनो युगल 500 मीटर फाइनल (पदक प्रतियोगिता)
08:30 a.m.स्क्वैश (Squash)जोशना चिनप्पा – वेलावन सेंथिलकुमार बनाम तांग मिंग होंग – ली का यी (हांगकांग)मिश्रित युगल सेमीफाइनल
08:32 a.m.एथलेटिक्स (Athletics)अनिमेष कुजूरपुरुष 200 मीटर हीट्स
09:30 a.m.कबड्डी (Kabaddi)भारत बनाम ईरानमहिला फाइनल (पदक प्रतियोगिता)
09:30 a.m.निशानेबाजी (Shooting)आंशी चोकसे, तिलोत्तमा सेन, विदार्सा विनोदमहिला 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत फाइनल (यदि क्वालीफाई करते हैं)
10:15 a.m.मुक्केबाजी (Boxing)जादुमनी सिंह बनाम कार्लो पालाम (फिलीपींस)पुरुष 55 किग्रा राउंड ऑफ 16
10:35 a.m.स्क्वैश (Squash)अनाहत सिंह बनाम सातोमी वातानाबे (जापान)महिला एकल सेमीफाइनल
10:45 a.m.मुक्केबाजी (Boxing)कपिल पोखरिया बनाम सैम एस्टाकी (ईरान)पुरुष 90 किग्रा राउंड ऑफ 16
10:45 a.m.ई-स्पोर्ट्स (Esports)भारत बनाम जापानपोकेमॉन युनाइट ग्रुप मैच
11:15 a.m.स्क्वैश (Squash)अभय सिंह बनाम मोहम्मद इरफान (पाकिस्तान)पुरुष एकल सेमीफाइनल
11:30 a.m.बैडमिंटन (Badminton)उन्नति हुड्डा बनाम वोंग लिंग चाइना (मलेशिया)महिला एकल दूसरा दौर
12:30 p.m.बैडमिंटन (Badminton)आयुष शेट्टी बनाम मखसुत ताजीबुल्लायेव (कजाकिस्तान)पुरुष एकल दूसरा दौर
01:30 p.m.हॉकी (Hockey)भारत बनाम जापानपुरुष पूल A मैच
01:30 p.m.बैडमिंटन (Badminton)पीवी सिंधु बनाम चिउ पिन-चियान (चीनी ताइपे)महिला एकल दूसरा दौर
02:15 p.m.मुक्केबाजी (Boxing)प्रिया बनाम ओह येओनजी (दक्षिण कोरिया)महिला 60 किग्रा राउंड ऑफ 16
02:30 p.m.कबड्डी (Kabaddi)भारत बनाम ईरानपुरुष फाइनल (पदक प्रतियोगिता)
02:30 p.m.बैडमिंटन (Badminton)ट्रीसा जॉली – गायत्री गोपीचंद बनाम मयू मात्सुमोतो – युकी फुकुशिमा (जापान)महिला युगल दूसरा दौर
02:35 p.m.एथलेटिक्स (Athletics)तेजस्विन शंकर, तौफीक नौशादपुरुष डेकाथलॉन ऊंची कूद (High Jump)
04:04 p.m.एथलेटिक्स (Athletics)ज्योति याराजीमहिला 100 मीटर बाधा दौड़ हीट्स
04:12 p.m.एथलेटिक्स (Athletics)नंदिनी कोंगानमहिला 100 मीटर बाधा दौड़ हीट्स
04:30 p.m.एथलेटिक्स (Athletics)तजिंदरपाल सिंह, करनवीर सिंहपुरुष शॉट पुट फाइनल (पदक प्रतियोगिता)
04:33 p.m.एथलेटिक्स (Athletics)हरिता भद्रमहिला 200 मीटर हीट्स
04:41 p.m.एथलेटिक्स (Athletics)उन्नति बोलैंडमहिला 200 मीटर हीट्स
05:05 p.m.एथलेटिक्स (Athletics)प्रवीण चित्रावेल, कार्तिक उन्नीकृष्णनपुरुष ट्रिपल जंप (पदक प्रतियोगिता)
05:21 p.m.एथलेटिक्स (Athletics)यूनुस शाहपुरुष 1500 मीटर हीट्स
05:31 p.m.एथलेटिक्स (Athletics)गुलवीर सिंहपुरुष 1500 मीटर हीट्स
05:50 p.m.एथलेटिक्स (Athletics)तेजस्विन शंकर, तौफीक नौशादपुरुष डेकाथलॉन 400 मीटर हीट्स
06:15 p.m.एथलेटिक्स (Athletics)प्राची, किरणमहिला 400 मीटर फाइनल (पदक प्रतियोगिता)
06:33 p.m.एथलेटिक्स (Athletics)विशाल टीकेपुरुष 400 मीटर फाइनल (पदक प्रतियोगिता)
06:45 p.m.एथलेटिक्स (Athletics)पूजा, पारुल चौधरीमहिला 1500 मीटर फाइनल (पदक प्रतियोगिता)

एशियन गेम्स 2026: पोल वॉल्ट में पहली बार भारत ने जीता मेडल, बारानिका ने रचा इतिहास; 7वें दिन मिले 6 पदक

एशियन गेम्स 2026 के 7वें दिन भारत के नाम एक गोल्ड समेत 6 मेडल हुए। इस दौरान दिन का छठा मेडल पोल वॉल्ट खेल से आया। भारत के लिए इस खेल में एशियन गेम्स इतिहास का यह पहला मेडल था। तमिलनाडु की बारानिका एलांगोवान ने इतिहास रचा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर