Asian Games 2026 Day 7 India Schedule: एशियन गेम्स 2026 के 7वें दिन 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को शूटिंग से एथलेटिक्स तक भारत के कुल 10 पदक दांव पर होंगे। छठे दिन भारत की झोली में 5 पदक आए। इसमें दो मेडल एथलेटिक्स के भी शामिल थे। अब भारत के पदकों की कुल संख्या 17 तक पहुंच गई है, जिसमें 1 गोल्ड, 7 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं।

शुक्रवार को शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम के क्वालिफिकेश और फाइनल इवेंट होंगे। इसमें भारत के लिए कमलजीत, सुरुछी इंदर सिंह चुनौती पेश करेंगे। वहीं पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन में एपीएस तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल, नीरज कुमार उतरेंगी। इसके व्यक्तिगत इवेंट भी होंगे। यानी टीम के साथ-साथ सिंगल्स में भी मेडल की संभावना है।

साथ ही भारतीय महिला और पुरुष टीमें कबड्डी में अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबले खेलने उतरेंगी। बैडमिंटन और टेबल टेनिस के टीम इवेंट के बाद अब शुक्रवार से सिंगल्स और डबल्स स्पर्धाएं भी शुरू होंगी।

एशियन गेम्स 2026 के 7वें दिन 25 सितंबर के लिए भारत का पूरा शेड्यूल

समयखेलभारतीय खिलाड़ी/टीमस्पर्धा/मुकाबला
4:14 AMसर्फिंगशुगर शांति गेयन, कमाली प्रकाश, किशोर अनबराशु, सिवराज बाबूमहिला और पुरुष शॉर्टबोर्ड हीट्स
5:55 AMएथलेटिक्सअनामिका अनीश, पूजामहिला हेप्टाथलॉन जैवलिन थ्रो
6:00 AMतलवारबाजीआदित्य, हेमाश सिंह, तेजस पाटिल, सचिनपुरुष टीम फॉयल, राउंड ऑफ 16
6:10 AMबैडमिंटनध्रुव कपिला-तनिशा क्रास्टोमिश्रित युगल पहला दौर बनाम अमीनाथ अब्दुल रज्जाक-निबाल अहमद (मालदीव)
6:15 AMशूटिंगकमलजीत, सुरुछी इंदर सिंह10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम क्वालिफिकेशन
6:30 AMकैनो स्प्रिंटप्रोहित बराई, प्रसन्ना कुमारपुरुष कयाक डबल 500 मीटर सेमीफाइनल-1
6:30 AMएथलेटिक्सअनामिका अनीश, पूजामहिला हेप्टाथलॉन लॉन्ग जंप
6:30 AMटेबल टेनिसदिया चितले-मनुष शाहमिश्रित युगल क्वार्टर फाइनल बनाम वोंग चुन टिंग-डू होई केम (हांगकांग)
6:30 AMटेबल टेनिसहरमीत देसाई-यशस्विनी घोरपड़ेमिश्रित युगल क्वार्टर फाइनल बनाम लिन शिदोंग-कुआई मान (चीन)
6:40 AMतैराकीधनुष सुरेशपुरुष 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक हीट्स
6:50 AMकैनो स्प्रिंटमेघा प्रदीप, नेहा लिचोनबाममहिला कैनो डबल 500 मीटर सेमीफाइनल-1
6:58 AMतैराकीऋषभ दासपुरुष 200 मीटर बैकस्ट्रोक हीट्स
7:00 AMस्क्वैशजोशना चिनप्पा-वेलावन सेंथिलकुमारमिश्रित युगल क्वार्टर फाइनल बनाम डेविड पेलिनो-जेमस्या अरिबाडो (फिलीपींस)
7:00 AMतलवारबाजीअनुप्रिया, मितवा चौधरी, तानिष्का खत्री, यशकीरत कौरमहिला एपे टीम, राउंड ऑफ 16
7:06 AMतैराकीउत्कर्ष पाटिलपुरुष 200 मीटर बैकस्ट्रोक हीट्स
7:10 AMतैराकीधकशन शशिकुमारपुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स
7:15 AMशूटिंगएपीएस तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल, नीरज कुमारपुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन व्यक्तिगत और टीम फाइनल — पदक मुकाबला
7:20 AMतैराकीअनीश सुनीलपुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स
7:30 AMहॉकीभारतमहिला पूल बी — भारत बनाम जापान
7:30 AMटेबल टेनिसजी. साथियान-हरमीत देसाईपुरुष युगल राउंड-2 बनाम अफ्फान प्रतामा-मुहम्मद नेगारा (इंडोनेशिया)
7:36 AMतैराकीसाजन प्रकाशपुरुष 200 मीटर बटरफ्लाई हीट्स
7:55 AMई-स्पोर्ट्सभारतपोकेमॉन यूनाइट — भारत बनाम दक्षिण कोरिया
8:10 AMकैनो स्प्रिंटधनामंजुरी ख्वैराकपम, पूजा, सोनिया देवी फाइरेम्बम, पार्वती गीतामहिला कयाक फोर 500 मीटर फाइनल
8:30 AMशूटिंगकमलजीत, सुरुछी इंदर सिंह10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम फाइनल, यदि क्वालिफाई किया — पदक मुकाबला
9:00 AMटेबल टेनिसयशस्विनी घोरपड़ेमहिला एकल राउंड-2 बनाम हेंड जाजा (सीरिया)
9:15 AMस्क्वैशअभय सिंहपुरुष एकल क्वार्टर फाइनल बनाम रयूनोसुके त्सुकुए (जापान)
9:30 AMकबड्डीभारत महिला टीमसेमीफाइनल बनाम नेपाल — पदक दांव पर
9:45 AMटेबल टेनिसश्रीजा अकुलामहिला एकल राउंड-2 बनाम प्योन सोंग ग्योंग
10:00 AMस्क्वैशअनाहत सिंहमहिला एकल क्वार्टर फाइनल बनाम तन्वी खन्ना
10:15 AMबॉक्सिंगसचिनराउंड ऑफ 16 बनाम अबू जजेह मोहम्मद (यूएई)
10:30 AMटेबल टेनिसमानव ठक्करपुरुष एकल राउंड-2 बनाम यू ताए रयोंग (उत्तर कोरिया)
10:30 AMशूटिंगएपीएस तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल, नीरज कुमारपुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन व्यक्तिगत फाइनल, यदि क्वालिफाई किया — पदक मुकाबला
10:45 AMकबड्डीभारत पुरुष टीमसेमीफाइनल बनाम थाईलैंड — पदक दांव पर
10:45 AMस्क्वैशवीर चोत्रानीपुरुष एकल क्वार्टर फाइनल बनाम मुहम्मद इरफान
11:15 AMटेबल टेनिसमनुष शाहपुरुष एकल राउंड-2 बनाम फराजी बेन्यामिन
12:00 PMटेबल टेनिसश्रीजा अकुला-सिंड्रेला दासमहिला युगल राउंड-3
12:30 PMबैडमिंटनसात्विकसाईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टीपुरुष युगल पहला दौर बनाम पक्कापोन तीरेरत्साकुल-पिरात्चाई सुकफुन (थाईलैंड)
12:45 PMटेबल टेनिसदिया चितले-यशस्विनी घोरपड़ेमिश्रित युगल क्वार्टर फाइनल बनाम फैन शुबान-चेन यी (चीन)
1:30 PMबैडमिंटनट्रीसा जॉली-गायत्री गोपीचंदमहिला युगल पहला दौर बनाम त्सांग हिउ यान-लुई लोक लोक
1:50 PMबैडमिंटनसिमरन सिंघी-कविप्रिया सेल्वममहिला युगल पहला दौर बनाम फेब्रियाना कुसुमा-मेलिसा पुस्पितासारी (इंडोनेशिया)
2:15 PMबॉक्सिंगप्रीतिराउंड ऑफ 16 बनाम मी चोल पांग (उत्तर कोरिया)
3:35 PMएथलेटिक्समनप्रीत कौर, कृष्णा जयसांकर मेननमहिला शॉट पुट फाइनल — पदक मुकाबला
4:11 PMएथलेटिक्सगुरिंदरवीर सिंहपुरुष 100 मीटर सेमीफाइनल
4:19 PMएथलेटिक्सअनीमेश कुजूरपुरुष 100 मीटर सेमीफाइनल
4:33 PMएथलेटिक्ससिंधुस्री गणेशा, बारानिका एलंगोवनमहिला पोल वॉल्ट फाइनल — पदक मुकाबला
5:02 PMएथलेटिक्सगुलवीर सिंहपुरुष 10,000 मीटर — पदक मुकाबला
5:10 PMएथलेटिक्सदमनीत सिंह, प्रवीण कुमारपुरुष हैमर थ्रो — पदक मुकाबला
5:10 PMबैडमिंटनहरिहरन अम्साकरुणन-एमआर अर्जुनपुरुष युगल पहला दौर बनाम फजर अल्फियन-शोहिबुल फिकरी (इंडोनेशिया)
5:53 PMएथलेटिक्सकिरणमहिला 400 मीटर हीट्स
6:01 PMएथलेटिक्सप्राचीमहिला 400 मीटर हीट्स
6:21 PMएथलेटिक्सविशाल टीकेपुरुष 400 मीटर हीट्स
6:50 PMएथलेटिक्सअनीमेश कुजूर, गुरिंदरवीर सिंहपुरुष 100 मीटर फाइनल, यदि क्वालिफाई किया
समय तय नहींबैडमिंटनउन्नति हुड्डामहिला एकल पहला दौर बनाम यू मी सॉन्ग (उत्तर कोरिया)

Asian Games 2026: छठे दिन 5 पदक देश के नाम, एथलेटिक्स में भी लहराया तिरंगा; मेडल टैली में किस स्थान पर भारत

एशियन गेम्स 2026 के छठे दिन 24 सितंबर 2026 को भारत के नाम कुल पांच पदक हुए। शूटिंग, वुशु, रोइंग में 1-1 मेडल मिला। वहीं दो पदक भारतीय खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स में जीते। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर