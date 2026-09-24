Asian Games 2026 Day 7 India Schedule: एशियन गेम्स 2026 के 7वें दिन 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को शूटिंग से एथलेटिक्स तक भारत के कुल 10 पदक दांव पर होंगे। छठे दिन भारत की झोली में 5 पदक आए। इसमें दो मेडल एथलेटिक्स के भी शामिल थे। अब भारत के पदकों की कुल संख्या 17 तक पहुंच गई है, जिसमें 1 गोल्ड, 7 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं।
शुक्रवार को शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम के क्वालिफिकेश और फाइनल इवेंट होंगे। इसमें भारत के लिए कमलजीत, सुरुछी इंदर सिंह चुनौती पेश करेंगे। वहीं पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन में एपीएस तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल, नीरज कुमार उतरेंगी। इसके व्यक्तिगत इवेंट भी होंगे। यानी टीम के साथ-साथ सिंगल्स में भी मेडल की संभावना है।
साथ ही भारतीय महिला और पुरुष टीमें कबड्डी में अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबले खेलने उतरेंगी। बैडमिंटन और टेबल टेनिस के टीम इवेंट के बाद अब शुक्रवार से सिंगल्स और डबल्स स्पर्धाएं भी शुरू होंगी।
एशियन गेम्स 2026 के 7वें दिन 25 सितंबर के लिए भारत का पूरा शेड्यूल
|समय
|खेल
|भारतीय खिलाड़ी/टीम
|स्पर्धा/मुकाबला
|4:14 AM
|सर्फिंग
|शुगर शांति गेयन, कमाली प्रकाश, किशोर अनबराशु, सिवराज बाबू
|महिला और पुरुष शॉर्टबोर्ड हीट्स
|5:55 AM
|एथलेटिक्स
|अनामिका अनीश, पूजा
|महिला हेप्टाथलॉन जैवलिन थ्रो
|6:00 AM
|तलवारबाजी
|आदित्य, हेमाश सिंह, तेजस पाटिल, सचिन
|पुरुष टीम फॉयल, राउंड ऑफ 16
|6:10 AM
|बैडमिंटन
|ध्रुव कपिला-तनिशा क्रास्टो
|मिश्रित युगल पहला दौर बनाम अमीनाथ अब्दुल रज्जाक-निबाल अहमद (मालदीव)
|6:15 AM
|शूटिंग
|कमलजीत, सुरुछी इंदर सिंह
|10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम क्वालिफिकेशन
|6:30 AM
|कैनो स्प्रिंट
|प्रोहित बराई, प्रसन्ना कुमार
|पुरुष कयाक डबल 500 मीटर सेमीफाइनल-1
|6:30 AM
|एथलेटिक्स
|अनामिका अनीश, पूजा
|महिला हेप्टाथलॉन लॉन्ग जंप
|6:30 AM
|टेबल टेनिस
|दिया चितले-मनुष शाह
|मिश्रित युगल क्वार्टर फाइनल बनाम वोंग चुन टिंग-डू होई केम (हांगकांग)
|6:30 AM
|टेबल टेनिस
|हरमीत देसाई-यशस्विनी घोरपड़े
|मिश्रित युगल क्वार्टर फाइनल बनाम लिन शिदोंग-कुआई मान (चीन)
|6:40 AM
|तैराकी
|धनुष सुरेश
|पुरुष 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक हीट्स
|6:50 AM
|कैनो स्प्रिंट
|मेघा प्रदीप, नेहा लिचोनबाम
|महिला कैनो डबल 500 मीटर सेमीफाइनल-1
|6:58 AM
|तैराकी
|ऋषभ दास
|पुरुष 200 मीटर बैकस्ट्रोक हीट्स
|7:00 AM
|स्क्वैश
|जोशना चिनप्पा-वेलावन सेंथिलकुमार
|मिश्रित युगल क्वार्टर फाइनल बनाम डेविड पेलिनो-जेमस्या अरिबाडो (फिलीपींस)
|7:00 AM
|तलवारबाजी
|अनुप्रिया, मितवा चौधरी, तानिष्का खत्री, यशकीरत कौर
|महिला एपे टीम, राउंड ऑफ 16
|7:06 AM
|तैराकी
|उत्कर्ष पाटिल
|पुरुष 200 मीटर बैकस्ट्रोक हीट्स
|7:10 AM
|तैराकी
|धकशन शशिकुमार
|पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स
|7:15 AM
|शूटिंग
|एपीएस तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल, नीरज कुमार
|पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन व्यक्तिगत और टीम फाइनल — पदक मुकाबला
|7:20 AM
|तैराकी
|अनीश सुनील
|पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स
|7:30 AM
|हॉकी
|भारत
|महिला पूल बी — भारत बनाम जापान
|7:30 AM
|टेबल टेनिस
|जी. साथियान-हरमीत देसाई
|पुरुष युगल राउंड-2 बनाम अफ्फान प्रतामा-मुहम्मद नेगारा (इंडोनेशिया)
|7:36 AM
|तैराकी
|साजन प्रकाश
|पुरुष 200 मीटर बटरफ्लाई हीट्स
|7:55 AM
|ई-स्पोर्ट्स
|भारत
|पोकेमॉन यूनाइट — भारत बनाम दक्षिण कोरिया
|8:10 AM
|कैनो स्प्रिंट
|धनामंजुरी ख्वैराकपम, पूजा, सोनिया देवी फाइरेम्बम, पार्वती गीता
|महिला कयाक फोर 500 मीटर फाइनल
|8:30 AM
|शूटिंग
|कमलजीत, सुरुछी इंदर सिंह
|10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम फाइनल, यदि क्वालिफाई किया — पदक मुकाबला
|9:00 AM
|टेबल टेनिस
|यशस्विनी घोरपड़े
|महिला एकल राउंड-2 बनाम हेंड जाजा (सीरिया)
|9:15 AM
|स्क्वैश
|अभय सिंह
|पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल बनाम रयूनोसुके त्सुकुए (जापान)
|9:30 AM
|कबड्डी
|भारत महिला टीम
|सेमीफाइनल बनाम नेपाल — पदक दांव पर
|9:45 AM
|टेबल टेनिस
|श्रीजा अकुला
|महिला एकल राउंड-2 बनाम प्योन सोंग ग्योंग
|10:00 AM
|स्क्वैश
|अनाहत सिंह
|महिला एकल क्वार्टर फाइनल बनाम तन्वी खन्ना
|10:15 AM
|बॉक्सिंग
|सचिन
|राउंड ऑफ 16 बनाम अबू जजेह मोहम्मद (यूएई)
|10:30 AM
|टेबल टेनिस
|मानव ठक्कर
|पुरुष एकल राउंड-2 बनाम यू ताए रयोंग (उत्तर कोरिया)
|10:30 AM
|शूटिंग
|एपीएस तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल, नीरज कुमार
|पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन व्यक्तिगत फाइनल, यदि क्वालिफाई किया — पदक मुकाबला
|10:45 AM
|कबड्डी
|भारत पुरुष टीम
|सेमीफाइनल बनाम थाईलैंड — पदक दांव पर
|10:45 AM
|स्क्वैश
|वीर चोत्रानी
|पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल बनाम मुहम्मद इरफान
|11:15 AM
|टेबल टेनिस
|मनुष शाह
|पुरुष एकल राउंड-2 बनाम फराजी बेन्यामिन
|12:00 PM
|टेबल टेनिस
|श्रीजा अकुला-सिंड्रेला दास
|महिला युगल राउंड-3
|12:30 PM
|बैडमिंटन
|सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी
|पुरुष युगल पहला दौर बनाम पक्कापोन तीरेरत्साकुल-पिरात्चाई सुकफुन (थाईलैंड)
|12:45 PM
|टेबल टेनिस
|दिया चितले-यशस्विनी घोरपड़े
|मिश्रित युगल क्वार्टर फाइनल बनाम फैन शुबान-चेन यी (चीन)
|1:30 PM
|बैडमिंटन
|ट्रीसा जॉली-गायत्री गोपीचंद
|महिला युगल पहला दौर बनाम त्सांग हिउ यान-लुई लोक लोक
|1:50 PM
|बैडमिंटन
|सिमरन सिंघी-कविप्रिया सेल्वम
|महिला युगल पहला दौर बनाम फेब्रियाना कुसुमा-मेलिसा पुस्पितासारी (इंडोनेशिया)
|2:15 PM
|बॉक्सिंग
|प्रीति
|राउंड ऑफ 16 बनाम मी चोल पांग (उत्तर कोरिया)
|3:35 PM
|एथलेटिक्स
|मनप्रीत कौर, कृष्णा जयसांकर मेनन
|महिला शॉट पुट फाइनल — पदक मुकाबला
|4:11 PM
|एथलेटिक्स
|गुरिंदरवीर सिंह
|पुरुष 100 मीटर सेमीफाइनल
|4:19 PM
|एथलेटिक्स
|अनीमेश कुजूर
|पुरुष 100 मीटर सेमीफाइनल
|4:33 PM
|एथलेटिक्स
|सिंधुस्री गणेशा, बारानिका एलंगोवन
|महिला पोल वॉल्ट फाइनल — पदक मुकाबला
|5:02 PM
|एथलेटिक्स
|गुलवीर सिंह
|पुरुष 10,000 मीटर — पदक मुकाबला
|5:10 PM
|एथलेटिक्स
|दमनीत सिंह, प्रवीण कुमार
|पुरुष हैमर थ्रो — पदक मुकाबला
|5:10 PM
|बैडमिंटन
|हरिहरन अम्साकरुणन-एमआर अर्जुन
|पुरुष युगल पहला दौर बनाम फजर अल्फियन-शोहिबुल फिकरी (इंडोनेशिया)
|5:53 PM
|एथलेटिक्स
|किरण
|महिला 400 मीटर हीट्स
|6:01 PM
|एथलेटिक्स
|प्राची
|महिला 400 मीटर हीट्स
|6:21 PM
|एथलेटिक्स
|विशाल टीके
|पुरुष 400 मीटर हीट्स
|6:50 PM
|एथलेटिक्स
|अनीमेश कुजूर, गुरिंदरवीर सिंह
|पुरुष 100 मीटर फाइनल, यदि क्वालिफाई किया
|समय तय नहीं
|बैडमिंटन
|उन्नति हुड्डा
|महिला एकल पहला दौर बनाम यू मी सॉन्ग (उत्तर कोरिया)
Asian Games 2026: छठे दिन 5 पदक देश के नाम, एथलेटिक्स में भी लहराया तिरंगा; मेडल टैली में किस स्थान पर भारत
एशियन गेम्स 2026 के छठे दिन 24 सितंबर 2026 को भारत के नाम कुल पांच पदक हुए। शूटिंग, वुशु, रोइंग में 1-1 मेडल मिला। वहीं दो पदक भारतीय खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स में जीते। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर