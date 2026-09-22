Go to Live Updates

Asian Games 2026 Day 4 Live Updates: जापान के आइची नगोया में जारी 20वें एशियाई खेलों का आज चौथा दिन है। भारत की प्रतिस्पर्धाएं टेबल टेनिस और बैडमिंटन से शुरू हो चुकी हैं। वहीं मंगलवार को क्रिकेट में सभी की नजरें गोल्ड पर होंगी। महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के गोल्ड मेडल मैच में भारत का सामना श्रीलंका से होगा। इसके अलावा चौथे दिन शूटिंग में भी कई इवेंट होंगे। यानी कुल मिलाकर भारत की पदकों की संख्या 10 के पार चौथे दिन आसानी से पहुंच सकती है।

भारत के लिए चौथे दिन का पूरा शेड्यूल:-

समयखेलमुकाबला / इवेंट
सुबह 4:30 बजेघुड़सवारीफवाद मिर्जा/कैमॉफ्लाज 38 और अर्जन नागरा/कूली गुडवुड — ड्रेसेज
सुबह 5:30 बजेसेपकटेकराभारत बनाम मलेशिया — पुरुष टीम रेगु, ग्रुप B
सुबह 5:30 बजेसॉफ्ट टेनिसआध्या तिवारी बनाम एलिशा ज़िगलर (थाईलैंड) — महिला सिंगल्स, ग्रुप D
सुबह 6:00 बजेबैडमिंटनभारत बनाम जापान — महिला टीम क्वार्टर फाइनल
सुबह 6:15 बजेशूटिंगएलावेनिल वलारिवन और पार्थ माने — 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन और मेडल मुकाबले
सुबह 6:29 बजेवुशुलैंगलेंटोम्बी देवी हंजाबाम — महिला नानक्वान फाइनल
सुबह 6:30 बजेशूटिंगअनंतजीत सिंह नरूका, मैराज खान और भवतेग सिंह गिल — पुरुष स्कीट व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल
सुबह 6:30 बजेशूटिंगराइजा ढिल्लों, परिनाज धालीवाल और माहेश्वरी चौहान — महिला स्कीट व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल
सुबह 6:30 बजेटेबल टेनिसभारत बनाम थाईलैंड — महिला टीम राउंड ऑफ 16
सुबह 6:30 बजे सेतलवारबाजीसचिन और हेमाश सिंह — पुरुष व्यक्तिगत फॉइल; मित्वा चौधरी और तनिष्का खत्री — महिला एपी पूल मुकाबले; इसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल
सुबह 7:00 बजेसॉफ्ट टेनिसजय मीणा बनाम हुसैन अरैन (पाकिस्तान) — पुरुष सिंगल्स, ग्रुप D
सुबह 7:15 बजेकबड्डीभारत बनाम दक्षिण कोरिया — पुरुष ग्रुप A
सुबह 7:29 बजेतैराकीआर्यन नेहरा — पुरुष 1500 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल B
सुबह 7:35 बजेकराटेचेतन भट्ट बनाम टीबीसी — पुरुष कुमिते -84 किग्रा सेमीफाइनल
सुबह 8:05 बजेतैराकीऋषभ दास, आकाश मणि, बेनेडिक्शन बेनिस्टन और धनुष सुरेश — पुरुष 4×100 मीटर मेडले रिले हीट्स
सुबह 8:15 बजेतलवारबाजीतनिक्षा खत्री और प्राची लोहान — महिला व्यक्तिगत एपी
सुबह 9:00 बजेबॉक्सिंगसाक्षी चौधरी बनाम आइरा विलागोस (फिलीपींस) — महिला 51 किग्रा राउंड ऑफ 32
सुबह 9:20 बजेकराटेअलीशा चौधरी बनाम कोक इस्त्री अगुंग सनिस्त्यारानी (इंडोनेशिया) — महिला कुमिते -55 किग्रा राउंड ऑफ 16
सुबह 9:30 बजेसॉफ्ट टेनिसआर्यन ठाकुर बनाम बोल्ड-एरडेने अल्टांगेरेल (मंगोलिया) — पुरुष सिंगल्स, ग्रुप C
सुबह 9:30 बजेघुड़सवारीफवाद मिर्जा/कैमॉफ्लाज 38 और अर्जन नागरा/कूली गुडवुड — क्रॉस कंट्री
सुबह 10:04 बजेकराटेअलीशा चौधरी — महिला कुमिते -55 किग्रा क्वार्टर फाइनल (अगर क्वालीफाई करती हैं)
सुबह 10:30 बजेबॉक्सिंगजदुमणि सिंह बनाम चंद्र बहादुर थापा (नेपाल) — पुरुष 55 किग्रा राउंड ऑफ 32
सुबह 10:30 बजेसॉफ्ट टेनिसआध्या तिवारी बनाम कैनात शालवानी (पाकिस्तान) — महिला सिंगल्स, ग्रुप D
सुबह 10:30 बजेक्रिकेटभारत बनाम श्रीलंका — महिला गोल्ड मेडल मुकाबला
सुबह 10:35 बजेकराटेचेतन भट्ट — पुरुष कुमिते -84 किग्रा फाइनल (अगर क्वालीफाई करते हैं)
सुबह 10:40 बजेकराटेअलीशा चौधरी — महिला कुमिते -55 किग्रा कांस्य पदक मुकाबला (अगर क्वालीफाई करती हैं)
सुबह 11:30 बजेबैडमिंटनभारत बनाम जापान — पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल
सुबह 11:59 बजेवुशुलैंगलेंटोम्बी देवी हंजाबाम — महिला नानदाओ फाइनल
दोपहर 12:00 बजेसॉफ्ट टेनिसआर्यन ठाकुर बनाम चेन पो-यी (चीनी ताइपे) — पुरुष सिंगल्स, ग्रुप C
दोपहर 12:40 बजेकराटेचेतन भट्ट — पुरुष कुमिते -84 किग्रा फाइनल (अगर क्वालीफाई करते हैं)
दोपहर 12:50 बजेकराटेअलीशा चौधरी — महिला कुमिते -55 किग्रा गोल्ड मेडल मुकाबला (अगर क्वालीफाई करती हैं)
दोपहर करीब 3:15 बजेवुशुरोशिबिना देवी बनाम टीबीसी — महिला 60 किग्रा क्वार्टर फाइनल
दोपहर 3:30 बजेहॉकीभारत बनाम श्रीलंका — पुरुष पूल A

Live Updates
07:11 (IST) 22 Sep 2026

IND W vs SL W: फाइनल में भारत की नजरें गोल्ड पर

भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल मुकाबले में गोल्ड मेडल डिफेंड करने श्रीलंका के खिलाफ उतरेगी। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार 10.30 बजे सुबह से शुरू होगा। 10 बजे मुकाबले का टॉस होगा।

07:10 (IST) 22 Sep 2026

क्वार्टर फाइनल टीम मैच में पीवी सिंधु हार के करीब

भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु महिला टीम इवेंट के पहले मैच में अकाने यागामुची के खिलाफ तीसरा सेट और मैच हारने के करीब नजर आ रही हैं।

07:09 (IST) 22 Sep 2026

शूटिंग में लग सकती है पदकों की लाइन

एलावेनिल वलारिवन ने दूसरे दिन टीम इवेंट और सिंगल्स 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में दो मेडल जीते थे। चौथे दिन फिर वह एक्शन में होंगी और मिक्स्ड टीम इवेंट में पार्थ माने के साथ उतरेंगी। पार्थ ने 10 मीटर एयर राइफल मेंस टीम के साथ सिल्वर जीता था।

07:08 (IST) 22 Sep 2026

पीवी सिंधु एक्शन में

भारत और जापान के बीच टीम इवेंट बैडमिंटन मैच जारी है और पहला मुकाबला महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और जापान की यागामुची के बीच जारी है।

07:07 (IST) 22 Sep 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको एशियाई खेल 2026 के चौथे दिन के लाइव अपडेट्स जानने को मिलेंगे। साथ ही भारत और श्रीलंका के बीच महिला क्रिकेट के फाइनल के भी सभी लाइव स्कोर अपडेट्स आपको यहां मिलेंगे। साथ ही अन्य खेल की खबरें भी मिलती रहेंगी।