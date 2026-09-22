Asian Games 2026 Day 4 Live Updates: जापान के आइची नगोया में जारी 20वें एशियाई खेलों का आज चौथा दिन है। भारत की प्रतिस्पर्धाएं टेबल टेनिस और बैडमिंटन से शुरू हो चुकी हैं। वहीं मंगलवार को क्रिकेट में सभी की नजरें गोल्ड पर होंगी। महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के गोल्ड मेडल मैच में भारत का सामना श्रीलंका से होगा। इसके अलावा चौथे दिन शूटिंग में भी कई इवेंट होंगे। यानी कुल मिलाकर भारत की पदकों की संख्या 10 के पार चौथे दिन आसानी से पहुंच सकती है।
भारत के लिए चौथे दिन का पूरा शेड्यूल:-
|समय
|खेल
|मुकाबला / इवेंट
|सुबह 4:30 बजे
|घुड़सवारी
|फवाद मिर्जा/कैमॉफ्लाज 38 और अर्जन नागरा/कूली गुडवुड — ड्रेसेज
|सुबह 5:30 बजे
|सेपकटेकरा
|भारत बनाम मलेशिया — पुरुष टीम रेगु, ग्रुप B
|सुबह 5:30 बजे
|सॉफ्ट टेनिस
|आध्या तिवारी बनाम एलिशा ज़िगलर (थाईलैंड) — महिला सिंगल्स, ग्रुप D
|सुबह 6:00 बजे
|बैडमिंटन
|भारत बनाम जापान — महिला टीम क्वार्टर फाइनल
|सुबह 6:15 बजे
|शूटिंग
|एलावेनिल वलारिवन और पार्थ माने — 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन और मेडल मुकाबले
|सुबह 6:29 बजे
|वुशु
|लैंगलेंटोम्बी देवी हंजाबाम — महिला नानक्वान फाइनल
|सुबह 6:30 बजे
|शूटिंग
|अनंतजीत सिंह नरूका, मैराज खान और भवतेग सिंह गिल — पुरुष स्कीट व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल
|सुबह 6:30 बजे
|शूटिंग
|राइजा ढिल्लों, परिनाज धालीवाल और माहेश्वरी चौहान — महिला स्कीट व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल
|सुबह 6:30 बजे
|टेबल टेनिस
|भारत बनाम थाईलैंड — महिला टीम राउंड ऑफ 16
|सुबह 6:30 बजे से
|तलवारबाजी
|सचिन और हेमाश सिंह — पुरुष व्यक्तिगत फॉइल; मित्वा चौधरी और तनिष्का खत्री — महिला एपी पूल मुकाबले; इसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल
|सुबह 7:00 बजे
|सॉफ्ट टेनिस
|जय मीणा बनाम हुसैन अरैन (पाकिस्तान) — पुरुष सिंगल्स, ग्रुप D
|सुबह 7:15 बजे
|कबड्डी
|भारत बनाम दक्षिण कोरिया — पुरुष ग्रुप A
|सुबह 7:29 बजे
|तैराकी
|आर्यन नेहरा — पुरुष 1500 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल B
|सुबह 7:35 बजे
|कराटे
|चेतन भट्ट बनाम टीबीसी — पुरुष कुमिते -84 किग्रा सेमीफाइनल
|सुबह 8:05 बजे
|तैराकी
|ऋषभ दास, आकाश मणि, बेनेडिक्शन बेनिस्टन और धनुष सुरेश — पुरुष 4×100 मीटर मेडले रिले हीट्स
|सुबह 8:15 बजे
|तलवारबाजी
|तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान — महिला व्यक्तिगत एपी
|सुबह 9:00 बजे
|बॉक्सिंग
|साक्षी चौधरी बनाम आइरा विलागोस (फिलीपींस) — महिला 51 किग्रा राउंड ऑफ 32
|सुबह 9:20 बजे
|कराटे
|अलीशा चौधरी बनाम कोक इस्त्री अगुंग सनिस्त्यारानी (इंडोनेशिया) — महिला कुमिते -55 किग्रा राउंड ऑफ 16
|सुबह 9:30 बजे
|सॉफ्ट टेनिस
|आर्यन ठाकुर बनाम बोल्ड-एरडेने अल्टांगेरेल (मंगोलिया) — पुरुष सिंगल्स, ग्रुप C
|सुबह 9:30 बजे
|घुड़सवारी
|फवाद मिर्जा/कैमॉफ्लाज 38 और अर्जन नागरा/कूली गुडवुड — क्रॉस कंट्री
|सुबह 10:04 बजे
|कराटे
|अलीशा चौधरी — महिला कुमिते -55 किग्रा क्वार्टर फाइनल (अगर क्वालीफाई करती हैं)
|सुबह 10:30 बजे
|बॉक्सिंग
|जदुमणि सिंह बनाम चंद्र बहादुर थापा (नेपाल) — पुरुष 55 किग्रा राउंड ऑफ 32
|सुबह 10:30 बजे
|सॉफ्ट टेनिस
|आध्या तिवारी बनाम कैनात शालवानी (पाकिस्तान) — महिला सिंगल्स, ग्रुप D
|सुबह 10:30 बजे
|क्रिकेट
|भारत बनाम श्रीलंका — महिला गोल्ड मेडल मुकाबला
|सुबह 10:35 बजे
|कराटे
|चेतन भट्ट — पुरुष कुमिते -84 किग्रा फाइनल (अगर क्वालीफाई करते हैं)
|सुबह 10:40 बजे
|कराटे
|अलीशा चौधरी — महिला कुमिते -55 किग्रा कांस्य पदक मुकाबला (अगर क्वालीफाई करती हैं)
|सुबह 11:30 बजे
|बैडमिंटन
|भारत बनाम जापान — पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल
|सुबह 11:59 बजे
|वुशु
|लैंगलेंटोम्बी देवी हंजाबाम — महिला नानदाओ फाइनल
|दोपहर 12:00 बजे
|सॉफ्ट टेनिस
|आर्यन ठाकुर बनाम चेन पो-यी (चीनी ताइपे) — पुरुष सिंगल्स, ग्रुप C
|दोपहर 12:40 बजे
|कराटे
|चेतन भट्ट — पुरुष कुमिते -84 किग्रा फाइनल (अगर क्वालीफाई करते हैं)
|दोपहर 12:50 बजे
|कराटे
|अलीशा चौधरी — महिला कुमिते -55 किग्रा गोल्ड मेडल मुकाबला (अगर क्वालीफाई करती हैं)
|दोपहर करीब 3:15 बजे
|वुशु
|रोशिबिना देवी बनाम टीबीसी — महिला 60 किग्रा क्वार्टर फाइनल
|दोपहर 3:30 बजे
|हॉकी
|भारत बनाम श्रीलंका — पुरुष पूल A
IND W vs SL W: फाइनल में भारत की नजरें गोल्ड पर
भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल मुकाबले में गोल्ड मेडल डिफेंड करने श्रीलंका के खिलाफ उतरेगी। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार 10.30 बजे सुबह से शुरू होगा। 10 बजे मुकाबले का टॉस होगा।
क्वार्टर फाइनल टीम मैच में पीवी सिंधु हार के करीब
भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु महिला टीम इवेंट के पहले मैच में अकाने यागामुची के खिलाफ तीसरा सेट और मैच हारने के करीब नजर आ रही हैं।
शूटिंग में लग सकती है पदकों की लाइन
एलावेनिल वलारिवन ने दूसरे दिन टीम इवेंट और सिंगल्स 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में दो मेडल जीते थे। चौथे दिन फिर वह एक्शन में होंगी और मिक्स्ड टीम इवेंट में पार्थ माने के साथ उतरेंगी। पार्थ ने 10 मीटर एयर राइफल मेंस टीम के साथ सिल्वर जीता था।
पीवी सिंधु एक्शन में
भारत और जापान के बीच टीम इवेंट बैडमिंटन मैच जारी है और पहला मुकाबला महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और जापान की यागामुची के बीच जारी है।
नमस्कार
नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको एशियाई खेल 2026 के चौथे दिन के लाइव अपडेट्स जानने को मिलेंगे। साथ ही भारत और श्रीलंका के बीच महिला क्रिकेट के फाइनल के भी सभी लाइव स्कोर अपडेट्स आपको यहां मिलेंगे। साथ ही अन्य खेल की खबरें भी मिलती रहेंगी।