समय खेल मुकाबला / इवेंट

सुबह 4:30 बजे घुड़सवारी फवाद मिर्जा/कैमॉफ्लाज 38 और अर्जन नागरा/कूली गुडवुड — ड्रेसेज

सुबह 5:30 बजे सेपकटेकरा भारत बनाम मलेशिया — पुरुष टीम रेगु, ग्रुप B

सुबह 5:30 बजे सॉफ्ट टेनिस आध्या तिवारी बनाम एलिशा ज़िगलर (थाईलैंड) — महिला सिंगल्स, ग्रुप D

सुबह 6:00 बजे बैडमिंटन भारत बनाम जापान — महिला टीम क्वार्टर फाइनल

सुबह 6:15 बजे शूटिंग एलावेनिल वलारिवन और पार्थ माने — 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन और मेडल मुकाबले

सुबह 6:29 बजे वुशु लैंगलेंटोम्बी देवी हंजाबाम — महिला नानक्वान फाइनल

सुबह 6:30 बजे शूटिंग अनंतजीत सिंह नरूका, मैराज खान और भवतेग सिंह गिल — पुरुष स्कीट व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल

सुबह 6:30 बजे शूटिंग राइजा ढिल्लों, परिनाज धालीवाल और माहेश्वरी चौहान — महिला स्कीट व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल

सुबह 6:30 बजे टेबल टेनिस भारत बनाम थाईलैंड — महिला टीम राउंड ऑफ 16

सुबह 6:30 बजे से तलवारबाजी सचिन और हेमाश सिंह — पुरुष व्यक्तिगत फॉइल; मित्वा चौधरी और तनिष्का खत्री — महिला एपी पूल मुकाबले; इसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल

सुबह 7:00 बजे सॉफ्ट टेनिस जय मीणा बनाम हुसैन अरैन (पाकिस्तान) — पुरुष सिंगल्स, ग्रुप D

सुबह 7:15 बजे कबड्डी भारत बनाम दक्षिण कोरिया — पुरुष ग्रुप A

सुबह 7:29 बजे तैराकी आर्यन नेहरा — पुरुष 1500 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल B

सुबह 7:35 बजे कराटे चेतन भट्ट बनाम टीबीसी — पुरुष कुमिते -84 किग्रा सेमीफाइनल

सुबह 8:05 बजे तैराकी ऋषभ दास, आकाश मणि, बेनेडिक्शन बेनिस्टन और धनुष सुरेश — पुरुष 4×100 मीटर मेडले रिले हीट्स

सुबह 8:15 बजे तलवारबाजी तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान — महिला व्यक्तिगत एपी

सुबह 9:00 बजे बॉक्सिंग साक्षी चौधरी बनाम आइरा विलागोस (फिलीपींस) — महिला 51 किग्रा राउंड ऑफ 32

सुबह 9:20 बजे कराटे अलीशा चौधरी बनाम कोक इस्त्री अगुंग सनिस्त्यारानी (इंडोनेशिया) — महिला कुमिते -55 किग्रा राउंड ऑफ 16

सुबह 9:30 बजे सॉफ्ट टेनिस आर्यन ठाकुर बनाम बोल्ड-एरडेने अल्टांगेरेल (मंगोलिया) — पुरुष सिंगल्स, ग्रुप C

सुबह 9:30 बजे घुड़सवारी फवाद मिर्जा/कैमॉफ्लाज 38 और अर्जन नागरा/कूली गुडवुड — क्रॉस कंट्री

सुबह 10:04 बजे कराटे अलीशा चौधरी — महिला कुमिते -55 किग्रा क्वार्टर फाइनल (अगर क्वालीफाई करती हैं)

सुबह 10:30 बजे बॉक्सिंग जदुमणि सिंह बनाम चंद्र बहादुर थापा (नेपाल) — पुरुष 55 किग्रा राउंड ऑफ 32

सुबह 10:30 बजे सॉफ्ट टेनिस आध्या तिवारी बनाम कैनात शालवानी (पाकिस्तान) — महिला सिंगल्स, ग्रुप D

सुबह 10:30 बजे क्रिकेट भारत बनाम श्रीलंका — महिला गोल्ड मेडल मुकाबला

सुबह 10:35 बजे कराटे चेतन भट्ट — पुरुष कुमिते -84 किग्रा फाइनल (अगर क्वालीफाई करते हैं)

सुबह 10:40 बजे कराटे अलीशा चौधरी — महिला कुमिते -55 किग्रा कांस्य पदक मुकाबला (अगर क्वालीफाई करती हैं)

सुबह 11:30 बजे बैडमिंटन भारत बनाम जापान — पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल

सुबह 11:59 बजे वुशु लैंगलेंटोम्बी देवी हंजाबाम — महिला नानदाओ फाइनल

दोपहर 12:00 बजे सॉफ्ट टेनिस आर्यन ठाकुर बनाम चेन पो-यी (चीनी ताइपे) — पुरुष सिंगल्स, ग्रुप C

दोपहर 12:40 बजे कराटे चेतन भट्ट — पुरुष कुमिते -84 किग्रा फाइनल (अगर क्वालीफाई करते हैं)

दोपहर 12:50 बजे कराटे अलीशा चौधरी — महिला कुमिते -55 किग्रा गोल्ड मेडल मुकाबला (अगर क्वालीफाई करती हैं)

दोपहर करीब 3:15 बजे वुशु रोशिबिना देवी बनाम टीबीसी — महिला 60 किग्रा क्वार्टर फाइनल