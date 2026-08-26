सितंबर-अक्टूबर में जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट की तारीखें सामने आ चुकी हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसके लिए कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिया गया था जिसके मुताबिक भारतीय महिला टीम और भारतीय पुरुष टीम सीधे क्वार्टरफाइनल में उतरेंगी। महिला क्रिकेट टूर्नामेंट 17 से 22 सितंबर तक होगा। जबकि पुरुष टूर्नामेंट 24 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 तक चलेगा।

महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। जबकि पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट में 10 टीमें भाग ले रही हैं। महिला टूर्नामेंट की शुरुआत सीधे क्वार्टरफाइनल से होगी। जबकि मेंस टूर्नामेंट में पहले राउंड में छह टीमें हिस्सा लेंगी जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है। दोनों ग्रुप की टॉप 2 टीमें क्वार्टरफाइनल में पहले से मौजूद भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ खेलेंगी।

कब टीम इंडिया शुरू करेगी अभियान?

क्रिकेट टूर्नामेंट के सभी मुकाबले कोरोगी एथलेटिक पार्क में खेले जाएंगे। भारतीय महिला टीम अपना पहला मैच जापान के खिलाफ 18 सितंबर को खेलने उतरेगी। वहीं भारतीय मेंस टीम का अपना पहला यानी क्वार्टरफाइनल मैच 28 सितंबर को ग्रुप ए की दूसरे नंबर की टीम यानी अफगानिस्तान, नेपाल या जापान से भिड़ेगी।

एशियन गेम्स 2026 के लिए क्रिकेट का पूरा शेड्यूल?

पुरुष वर्ग की टीमें

ग्रुप Aग्रुप Bवरीयता प्राप्त टीमें
अफगानिस्तानहांगकांग चीनबांग्लादेश
जापानमलेशियाभारत
नेपालओमानपाकिस्तान
श्रीलंका

महिला वर्ग की टीमें

भारतश्रीलंका
जापानमलेशिया
बांग्लादेशपाकिस्तान
चीनथाइलैंड

मैचों का पूरा शेड्यूल

तारीखसमयश्रेणीटीम 1बनामटीम 2
17 सितंबर09:00Womenबांग्लादेशvs.चीन
17 सितंबर14:00Womenपाकिस्तानvs.थाइलैंड
18 सितंबर09:00Womenश्रीलंकाvs.मलेशिया
18 सितंबर14:00Womenभारतvs.जापान
20 सितंबर09:00Womenसेमीफाइनल 2 (पाकिस्तान/थाइलैंड vs श्रीलंका/मलेशिया)
20 सितंबर14:00Womenसेमीफाइनल 2(भारत/जापान vs बांग्लादेश/चीन)
22 सितंबर09:00Womenब्रॉन्ज मेडल मैच
22 सितंबर14:00Womenफाइनल
24 सितंबर09:00Men Aअफगानिस्तानvs.जापान
24 सितंबर14:00Men Bहांगकांग, चीनvs.मलेशिया
25 सितंबर09:00Men Bहांगकांग, चीनvs.ओमान
25 सितंबर14:00Men Aअफगानिस्तानvs.नेपाल
26 सितंबर09:00Men Aजापानvs.नेपाल
26 सितंबर14:00Men Bमलेशियाvs.ओमान
28 सितंबर09:00Menक्वार्टर फाइनल 1 (पाकिस्तान vs Group B की नंबर 2 टीम)
28 सितंबर14:00Men
क्वार्टर फाइनल 2 (भारत vs Group A की नंबर 2 टीम)
29 सितंबर09:00Menक्वार्टर फाइनल 3 (श्रीलंका vs विजेता Group A)
29 सितंबर14:00Menक्वार्टर फाइनल 4 (बांग्लादेश vs विजेता Group B)
1 अक्टूबर09:00Menसेमीफाइनल 1 (क्वार्टर फाइनल 1 विजेता vs क्वार्टर फाइनल 4 विजेता)
1 अक्टूबर14:00Men
सेमीफाइनल 2 (क्वार्टर फाइनल 2 विजेता vs क्वार्टर फाइनल 3 विजेता)
3 अक्टूबर09:00Menब्रॉन्ज मेडल मैच
3 अक्टूबर14:00Menफाइनल

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