सितंबर-अक्टूबर में जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट की तारीखें सामने आ चुकी हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसके लिए कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिया गया था जिसके मुताबिक भारतीय महिला टीम और भारतीय पुरुष टीम सीधे क्वार्टरफाइनल में उतरेंगी। महिला क्रिकेट टूर्नामेंट 17 से 22 सितंबर तक होगा। जबकि पुरुष टूर्नामेंट 24 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 तक चलेगा।
महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। जबकि पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट में 10 टीमें भाग ले रही हैं। महिला टूर्नामेंट की शुरुआत सीधे क्वार्टरफाइनल से होगी। जबकि मेंस टूर्नामेंट में पहले राउंड में छह टीमें हिस्सा लेंगी जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है। दोनों ग्रुप की टॉप 2 टीमें क्वार्टरफाइनल में पहले से मौजूद भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ खेलेंगी।
कब टीम इंडिया शुरू करेगी अभियान?
क्रिकेट टूर्नामेंट के सभी मुकाबले कोरोगी एथलेटिक पार्क में खेले जाएंगे। भारतीय महिला टीम अपना पहला मैच जापान के खिलाफ 18 सितंबर को खेलने उतरेगी। वहीं भारतीय मेंस टीम का अपना पहला यानी क्वार्टरफाइनल मैच 28 सितंबर को ग्रुप ए की दूसरे नंबर की टीम यानी अफगानिस्तान, नेपाल या जापान से भिड़ेगी।
एशियन गेम्स 2026 के लिए क्रिकेट का पूरा शेड्यूल?
पुरुष वर्ग की टीमें
|ग्रुप A
|ग्रुप B
|वरीयता प्राप्त टीमें
|अफगानिस्तान
|हांगकांग चीन
|बांग्लादेश
|जापान
|मलेशिया
|भारत
|नेपाल
|ओमान
|पाकिस्तान
|श्रीलंका
महिला वर्ग की टीमें
|भारत
|श्रीलंका
|जापान
|मलेशिया
|बांग्लादेश
|पाकिस्तान
|चीन
|थाइलैंड
मैचों का पूरा शेड्यूल
|तारीख
|समय
|श्रेणी
|टीम 1
|बनाम
|टीम 2
|17 सितंबर
|09:00
|Women
|बांग्लादेश
|vs.
|चीन
|17 सितंबर
|14:00
|Women
|पाकिस्तान
|vs.
|थाइलैंड
|18 सितंबर
|09:00
|Women
|श्रीलंका
|vs.
|मलेशिया
|18 सितंबर
|14:00
|Women
|भारत
|vs.
|जापान
|20 सितंबर
|09:00
|Women
|सेमीफाइनल 2 (पाकिस्तान/थाइलैंड vs श्रीलंका/मलेशिया)
|20 सितंबर
|14:00
|Women
|सेमीफाइनल 2(भारत/जापान vs बांग्लादेश/चीन)
|22 सितंबर
|09:00
|Women
|ब्रॉन्ज मेडल मैच
|22 सितंबर
|14:00
|Women
|फाइनल
|24 सितंबर
|09:00
|Men A
|अफगानिस्तान
|vs.
|जापान
|24 सितंबर
|14:00
|Men B
|हांगकांग, चीन
|vs.
|मलेशिया
|25 सितंबर
|09:00
|Men B
|हांगकांग, चीन
|vs.
|ओमान
|25 सितंबर
|14:00
|Men A
|अफगानिस्तान
|vs.
|नेपाल
|26 सितंबर
|09:00
|Men A
|जापान
|vs.
|नेपाल
|26 सितंबर
|14:00
|Men B
|मलेशिया
|vs.
|ओमान
|28 सितंबर
|09:00
|Men
|क्वार्टर फाइनल 1 (पाकिस्तान vs Group B की नंबर 2 टीम)
|28 सितंबर
|14:00
|Men
क्वार्टर फाइनल 2 (भारत vs Group A की नंबर 2 टीम)
|29 सितंबर
|09:00
|Men
|क्वार्टर फाइनल 3 (श्रीलंका vs विजेता Group A)
|29 सितंबर
|14:00
|Men
|क्वार्टर फाइनल 4 (बांग्लादेश vs विजेता Group B)
|1 अक्टूबर
|09:00
|Men
|सेमीफाइनल 1 (क्वार्टर फाइनल 1 विजेता vs क्वार्टर फाइनल 4 विजेता)
|1 अक्टूबर
|14:00
|Men
सेमीफाइनल 2 (क्वार्टर फाइनल 2 विजेता vs क्वार्टर फाइनल 3 विजेता)
|3 अक्टूबर
|09:00
|Men
|ब्रॉन्ज मेडल मैच
|3 अक्टूबर
|14:00
|Men
|फाइनल
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