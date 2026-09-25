एशियन गेम्स 2026 में सातवें दिन 25 सितंबर शुक्रवार को भारत के लिए एक गोल्ड समेत छह मेडल आए। इस दौरान एक गोल्ड भी भारत के खाते में जुड़ा। भारत को इस दौरान पोल वॉल्ट में पहली बार मेडल मिला है। तमिलनाडु की बारानिका एलांगोवान ने एशियाई खेलों में महिलाओं की पोल वॉल्ट स्पर्धा में भारत के लिए ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया।

29 वर्षीय बारानिका ने कजाखस्तान की पोलिना इवानोवा के साथ संयुक्त कांस्य पदक जीता क्योंकि दोनों 4.15 मीटर के सर्वश्रेष्ठ ‘क्लियरेंस’ और 4.25 मीटर पर समान संख्या में असफल प्रयासों के साथ बराबरी पर रहीं। यह पोल वॉल्ट स्पर्धा में भारत का अब तक का पहला पदक है। जापान की मिसाकी मोरोटा ने 4.55 के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रयास से स्वर्ण जीता जबकि चीन की चुंगे निउ ने 4.50 से रजत पदक हासिल किया।

बारानिका का प्रयास उनके 4.23 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से कम था, लेकिन पोडियम स्थान हासिल करने के लिए काफी था। इस साल मार्च में बारानिका ने भुवनेश्वर में राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4.22 मीटर की ऊंचाई पार करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने मई में ‘इंडियन इंडोर ओपन कंबाइंड इवेंट्स और पोल वॉल्ट’ प्रतियोगिता में अपने ही रिकॉर्ड को 4.23 मीटर तक बेहतर किया था।

बारानिका ने इस साल की 65वीं राष्ट्रीय अंतर-राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी 4.20 मीटर के प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता था। तमिलनाडु की इस पोल वॉल्ट एथलीट को 2020 में चोट लगी थी और वह’रिहैबिलटेशन’ से गुजरने के बाद 2023 में भुवनेश्वर स्थित ‘रिलायंस फाउंडेशन हाई परफॉर्मेंस सेंटर’ चली गईं थीं।

7वें दिन भारत के नाम हुए 6 पदक

भारत के लिए अब तक 7वां दिन अच्छा रहा है। भारत को दूसरा गोल्ड मेडल और शूटिंग से पहला स्वर्ण पदक मिला। सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम फाइनल में 484.6 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता। वहीं नीरज कुमार, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और रुद्राक्ष पाटिल की भारतीय तिकड़ी ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट (शूटिंग) में सिल्वर मेडल जीता।

इसके अलावा टेबल टेनिस में भारतीय मिक्स्ड डबल्स की जोड़ी सेमीफाइनल में हारी और उसे ब्रॉन्ज के साथ संतोष करना पड़ा। फिर शॉट पुट (गोला फेंक) में महिला एथलीट मनप्रीत कौर ने ब्रॉन्ज जीता और गुलवीर सिंह ने 10 हजार मीटर रेस में सिल्वर मेडल देश के नाम किया। दिन का छठा मेडल बारानिका ने जीता।

एशियन गेम्स 2026 की मेडल टैली (25 सितंबर 2026, रात 8 बजे तक)

रैंक देश स्वर्ण रजत कांस्य कुल 1 चीन 98 37 24 159 2 जापान 28 43 44 115 3 दक्षिण कोरिया 13 17 34 64 4 कजाकिस्तान 8 8 14 30 5 उज्बेकिस्तान 7 15 9 31 6 थाइलैंड 7 6 8 21 7 ईरान 6 11 7 24 8 हॉन्गकॉन्ग 4 11 11 26 9 उत्तर कोरिया 4 3 3 11 10 बहरीन 4 2 2 8 11 मलेशिया 4 1 5 10 12 भारत 2 9 12 23 13 चीनी ताइपे 2 5 16 23 14 फिलीपींस 2 2 5 9 15 कतर 2 2 1 5

Asian Games: सड़क हादसे से टूटा एथलेटिक्स का सपना, कर्ज लेकर कराया इलाज, गोल्ड मेडलिस्ट शूटर कमलजीत की कहानी

एशियन गेम्स 2026 में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल शूटर कमलजीत और उनकी महिला साथी सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड टीम इवेंट में दिलाया। उनकी कहानी प्रेरक है और एक सड़क हादसे से उनके करियर की राह ही बदल गई थी। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





