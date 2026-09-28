एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) का आरोप है कि एशियन गेम्स में अधिकारियों ने लॉन्ग जम्पर शैली सिंह की जंप को कम मापा, जिसकी वजह से उन्हें मेडल नहीं मिल पाया। इसके खिलाफ एफआई ने ‘कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट’ (CAS) में जाने का फैसला किया है।

महिलाओं की लॉन्ग जंप इवेंट में रविवार (28 सितंबर) को शैली 6.42 मीटर की बेस्ट जंप के साथ चौथे स्थान पर रहीं। हमवतन एंसी सोजन ने 6.53 मीटर की जंप के साथ सिल्वर मेडल जीता। चीन की हुआंग यिंगयिंग ने अपनी आखिरी कोशिश में 6.55 मीटर की जंप लगाकर गोल्ड मेडल जीता।

शैली का चौथा प्रयास विवाद की वजह

विवाद की वजह शैली का चौथा प्रयास है, जिसे आधिकारिक तौर पर 6.41 मीटर मापा गया था। शैली की मेंटर और मशहूर लॉन्ग जम्पर अंजू बॉबी जॉर्ज के अनुसार दूरी को गलत तरीके से मापा गया था। यह माप एक ऐसे अधिकारी के कहने पर लिया गया था, जो लैंडिंग पिट के पास नहीं था।

अंजू बॉबी जॉर्ज ने क्या कहा?

जॉर्ज ने पीटीआई से कहा, ‘हमने देखा कि उनका जंप गोल्ड मेडल जीतने वाले मार्क से साफ तौर पर आगे था। शुरू में लैंडिंग पिट के पास मौजूद अधिकारी ने नाप के लिए शैली के पैर के निशान की ओर इशारा किया, लेकिन बाद में काफी पीछे खड़े एक दूसरे अधिकारी ने आकर एक ऐसे निशान की ओर इशारा किया जो बोर्ड से काफी कम दूरी पर था। उन्होंने उस निशान से माप लिया जो बहुत पीछे खड़े अधिकारी ने बताया था, जबकि माप उस निशान से लिया जाना चाहिए था जो लैंडिंग पिट के सबसे पास खड़े अधिकारी ने बताया था।’

शैली ने खुद विरोध दर्ज कराया

अंजू ने 2003 वर्ल्ड चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। शैली ने खुद विरोध दर्ज कराया और उस समय जंप के वीडियो दिखाए गए। एएफआई की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अंजू ने कहा इवेंट के बाद हमें बुलाया गया और अधिकारियों ने हमें सामने से लिया गया वीडियो दिखाया, जिसका कोई मतलब नहीं था। सामने से लिए गए वीडियो से कैसे पता चलेगा कि शैली कहां लैंड कीं? हमने साइड से लिया गया वीडियो मांगा, लेकिन उन्होंने कहा कि वह उनके पास नहीं है। बाद में हमने जूरी से अपील की। ​​जूरी ने बाद में अपना फैसला सुनाया और कहा कि उन्होंने साइड से लिए गए वीडियो भी देखे हैं और पहले वाला फैसला ही सही है। यह शैली के साथ अन्याय है। अगर सही माप लिया जाता तो वह गोल्ड मेडल भी जीत सकती थी। इसलिए हम सीएएस जा रहे हैं।’ एएफआई के एक और वरिष्ठ अधिकारी ने भी पीटीआई को पुष्टि की कि संस्था इस आधिकारिक फैसले के खिलाफ लॉजेन स्थित सीएएस का रुख कर रही है।

विथ्या रामराज ने तोड़ा पीटी उषा का 42 साल पुराना रिकॉर्ड

बाधा दौड़ की धावक विथ्या रामराज ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स के फाइनल में 54.75 सेकंड का समय निकालकर ब्रॉन्ज मेडल जीता और पीटी उषा का 42 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा। पूरी खबर पढ़ें।