Asian Games 2023: भारतीय क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में सीधे क्वार्टर फाइनल में क्यों खेलेगी, जानें क्या है नियम?

एशियन गेम्स 2023 में पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम हिस्सा लेने जा रही है। इस बार भारतीय टीम को सीधे क्वार्टरफाइनल में खेलने का मौका मिलेगा।

भारतीय क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़ (सोर्स-एपी फोटो)

एशियन गेम्स 2023 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान किया जा चुका है और टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को नियुक्त किया गया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय महिला टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में ही होगी। इस इवेंट के लिए जहां मुख्य महिला टीम भारत की प्रतिनिधित्व करेगी तो वहीं पुरुषों के इवेंट के लिए दूसरे दर्जे की टीम का चयन किया गया है। भारतीय पुरुष टीम में यशस्वी जयसवाल, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा जैसे युवा स्टार खिलाड़ियों को जगह दी गई है। अब एशियन गेम्स के लिए शेड्यूल भी सामने आ गया है जिसमें टीम इंडिया सीधे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में खेलती हुई नजर आएगी। एशियन गेम्स के लिए क्या है नियम एशियन गेम्स में क्रिकेट प्रतियोगिता इस बार टी20 प्रारूप में खेला जाएगा। इस इवेंट में महिलाओं के टूर्नामेंट में 14 जबकि पुरुषों के टूर्नामेंट में कुल 18 मैच खेले जाएंगे। महिलाओं के टूर्नामेंट में 14 टीमें हिस्सा लेंगी जबकि पुरुषों के टूर्नामेंट में 18 टीमें मेडल के लिए अपना दावा पेश करेंगी। इसमें हिस्सा लेने वाली सभी टीमों को आईसीसी की एक जून 2023 तक की रैंकिंग के अनुसार वरियता दी जाएगी। एक जून 2023 तक आईसीसी रैंकिंग में जो टीमें टॉप-4 में होगी उसे सीधे क्वार्टर फाइनल खेलने का मौका मिलेगी और यही वजह है कि टीम इंडिया सीधे क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में खेलती हुई नजर आएगी। कब से शुरू होंगे मैच एशियन गेम्स 2023 में पहले महिलाओं का टूर्नामेंट खेला जाएगा और इसकी शुरुआत 19 सितंबर से होगी। हर दिन दो मुकाबले खेले जाएंगे और महिलाओं का फाइनल 26 सितंबर को होगा। इन सभी मैचों का आयोजन चीन के झेजियांग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी क्रिकेट फील्ड में किया जाएगा। महिला की प्रतियोगिता खत्म होने के बाद पुरुषों को मुकाबलों की शुरुआत 28 सितंबर से होगी और हर दिन दो मैचों का आयोजन किया जाएगा। पुरुषों का फाइनल मुकाबला 7 अक्टूबर को होगा। एशियन गेम्स के लिए बीसीसीआई ने पहली बार अपनी भेजेगी जबकि साल 2010 में बांग्लादेश और इसके बाद साल 2014 में श्रीलंका ने गोल्ड मेडल जीता था। साल 2018 एशियन गेम्स में क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया था। अब एक बार फिर से क्रिकेट को इस इवेंट में शामिल किया गया है। Also Read IND vs WI: यशस्वी जयसवाल के भविष्य को लेकर हरभजन सिंह ने दिया बड़ा बयान, बताया भारत कितने अंतर से जीतेगा टेस्ट सीरीज

