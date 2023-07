Asian Cup 2023: एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान, ऋतुराज गायकवाड़ बने कप्तान, रिंकू सिंह समेत इन खिलाड़ियों को टीम में मिली जगह

एशियन गेम्स 2023 के लिए भारतीय पुरुष टीम का ऐलान कर दिया गया है जिसकी कमान ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे। इस टीम में रिंकू सिंह को भी शामिल किया गया है।

भारतीय क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़ (सोर्स-एपी फोटो)

Team India for Aaian Games 2023: एशियन गेम्स 2023 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ को सौंपी गई है तो वहीं इस टीम में कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जिसमें रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, यशस्वी जयसवाल मौजूद हैं। 19वें एशियन गेम्स 2023 में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक किया जाएगा जो टी20 प्रारूप मे खेला जाएगा। 15 सदस्यीय कोर टीम के अलावा पांच खिलाड़ियों को स्टैंडबाई के रूप में भी चुना गया है। रिंकू सिंह को टीम में किया गया शामिल आईपीएल 2023 में केकेआर के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले रिंकू सिंह को इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टी20 टीम में जगह दी गई है तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर शिवम दूबे भी इस टीम में अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं। तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को भी इस टीम में शामिल किया गया है। आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले तिलक वर्मा भी टीम का हिस्सा हैं। इस टीम में वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, स्पिनर रवि बिश्नोई, तेज गेंदबाज आवेश खान और अर्शदीप सिंह भी जगह बनाने में कामयाब रहे। टीम में दो विकेटकीपर को चुना गया है जिसमें जितेश शर्मा और प्रभसिमरन सिंह मौजूद हैं। दोनों विकेटकीपर के साथ-साथ बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं और हाल के दिनों में दोनों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। इस प्रतियोगिता के लिए पांच खिलाड़ियों को स्टैंडबाई के रूप में चुना गया है जिसें यश ठाकुर, साई किशोर, वेंकटेश अय्यर, दीपक हुड्डा और साई सुदर्शन हैं। एशियन गेम्स के लिए एक बेहद संतुलित टीम को चुना गया है जो बेहद मजबूत नजर आती है। एशियन गेम्स 2023 के लिए भारतीय पुरुष टीम ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, राहुल त्रिपाठी, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, रवि बिश्नोई, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, शिमव मावी, शिवम दूबे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)। स्टैंडबाई प्लेयर्स- यश ठाकुर, साई किशोर, वेंकटेश अय्यर, दीपक हुड्डा, साई सुदर्शन NEWS ?- Team India (Senior Men) squad for 19th Asian Games: Ruturaj Gaikwad (Captain), Yashasvi Jaiswal, Rahul Tripathi, Tilak Varma, Rinku Singh, Jitesh Sharma (wk), Washington Sundar, Shahbaz Ahmed, Ravi Bishnoi, Avesh Khan, Arshdeep Singh, Mukesh Kumar, Shivam Mavi, Shivam… — BCCI (@BCCI) July 14, 2023

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram