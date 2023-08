Asian Games: एशियाई खेलों में जीता रजत पदक फिर टूटा दुखों का पहाड़, जेंडर टेस्ट में फेल होने पर ईंटें ढोकर पाला पेट

तमिलनाडु की शांति सुंदराजन ने साल 2006 में हुए एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था लेकिन फिर उनसे यह मेडल वापस ले लिया गया।

शांति भारतीय एथलीट रही जिनके जेंडर टेस्ट को लेकर काफी विवाद हुआ था। (फोटो साभार- शांति फेसबुक)

