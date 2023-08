Asian Games 2023: 5 साल बाद चीन करेगा खेलों का आयोजन, भारत भी भेजेगा मजबूत दल

एशियन गेम्स का आयोजन पिछले साल चीन के हांगजो में होने वाला था लेकिन कोरोना के कारण यह खेल एक साल बाद आयोजित हो रहे हैं।

एशियन गेम्स का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन में होगा।

एशियन गेम्स 2023 की शुरुआत में अब महज एक महीने का समय बचा है। इन खेलों एशिया महाद्वीप के देश हिस्सा लेते हैं। 23 सितंबर से एशियन गेम्स की शुरुआत होगी जो कि 8 अक्टूबर तक चीन के हांगजो में आयोजित होंगे। इन खेलों को आधिकारिक तौर पर एशियन गेम्स 2022 कहा जा रहा है। लगभग एक साल के इंतजार के बाद इन खेलों का आयोजन होने जा रहा है। एक साल की देरी से आयोजित हो रहे हैं एशियन गेम्स हांगझू को इन खेलों की मेजबानी अगस्त 2015 में मिली थी। तब हांगझू के अलावा किसी ने भी इन खेलों के लिए दावा नहीं ठोका था। पिछले एशियन गेम्स का आयोजन साल 2018 में हुआ था। पांच साल बाद अब फिर इन खेलों का आयोजन होगा। हांगझू चीन का तीसरा शहर है, जो इन खेलों की मेजबानी करेगा। इससे पहले 1990 में बीजिंग और साल 2010 में ग्वांगझू में एशियन गेम्स आयोजित हो चुके हैं। 8 साल से तैयारियों में जुटा है चीन इन खेलों के आयोजन के लिए 44 वेन्यू तैयार किए हैं जिसमें से 14 वेन्यू बीते तीन साल में बने हैं। ज्यादातर वेन्यू हांगझू और उसके आसपास के जिलों में ही हैं। खेलों को ध्यान में रखते हुए हांगझू और होजो के बीच नई हाई स्पीड रेल लाइन बनाई गई है। चीन बीते 8 साल से इन खेलों की तैयारी कर रहा है। इन खेलों में ओलंपिक्स के 28 कोर स्पोर्ट्स को शामिल किया गया था। इसके बाद कुछ गैर ओलंपिक खेलों को भी शामिल किया गया, जिसके बाद यह संख्या 37 तक पहुंच गई है। ऐसा पहली बार है जब एशियाई खेलों में ई-स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है। 45 देश लेंगे हिस्सा ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के 45 देश इन खेलों के लिए अपने खिलाड़ियों का दल भेजेंगे। साथ ही साथ ओशियाना के देश भी कुछ चुनिंदा खेलों में हिस्सा लेंगे। ऐसा समर एशियन गेम्स में पहली बार होगा। साथ ही साथ इन खेलों में रुस और बेलारूस के 500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे जो किए ओसीए के ध्वज के तले खेलकर पेरिस ओलंपिक का टिकट कटाने की कोशिश करेंगे। भारत भेजेगा बड़ा दल भारत लगभग हर खेल में अपनी टीम भेजने वाला है। महिला सॉफ्ट बॉल टीम, पुरुष वाटर पोलो टीम, पुरुष हैंडबॉल टीम और पुरुष बास्केटबॉल टीम इवेंट में भारत की टीम हिस्सा नहीं लेगी। पहले भारतीय फुटबॉल टीम भी इस लिस्ट में शामिल थी, लेकिन खेल मंत्रालय के दखल के बाद इस टीम को मौका दिया गया। एशियाई खेल 2022 में 500 से भी ज्यादा एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत को बैडमिंटन, रेसलिंग, एथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस और शूटिंग जैसे खेलों में बड़ी संख्या में मेडल जीतने की उम्मीद है। Also Read फिटनेस सर्टिफिकेट देने पर बजरंग और दीपक पूनिया को मिली विदेश में ट्रेनिंग की मंजूरी, SAI ने अब दोनों से मांगी यह जानकारी

Follow us on



instagram

telegram