Asian Games: एशियन गेम्स से कटा रवि दहिया का पत्ता, अतीश टोडकर ने ओलंपिक मेडलिस्ट को हराकर किया बड़ा उलटफेर

अतीश टोडकर ने रवि दहिया को लगातार चकमा दिया और अपने शानदार खेल से उलटफेर भरी जीत दर्ज की। रवि दहिया ने अपने दाहिने घुटने में एसीएल और एमसीएल की चोटों के कारण किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था।

रवि दहिया। (फोटो – ANI)

ओलंपिक रजत पदक विजेता रवि दहिया एशियन गेम्स में भाग नहीं ले पाएंगे क्योंकि रविवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुए ट्रायल्स में वह 57 किग्रा भार वर्ग में अतीश टोडकर से हारकर बाहर हो गए। दहिया को अपने उत्कृष्ट कौशल और दमखम के कारण ‘ मशीन’ कहा जाता है और उनसे महाराष्ट्र के रहने वाले टोडकर के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। रवि ने रविवार को कुछ शानदार अंक बनाए, लेकिन टोडकर ने आखिर में उन्हें चित कर दिया। दहिया के मामले में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। टोडकर तब 20-8 से आगे चल रहे थे जब उन्होंने दहिया के कंधे को जमीन पर लगाया। टोडकर ने दहिया को लगातार चकमा दिया और अपने शानदार खेल से उलटफेर भरी जीत दर्ज की। दहिया ने अपने दाहिने घुटने में एसीएल (एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट) और एमसीएल (मेडियल कोलैटरल लिगामेंट) की चोटों के कारण किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था।

