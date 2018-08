Asian Games 2018: भारत के जिनसन जॉनसन ने जकार्ता एशियन गेम्स में 30 अगस्त को पुरुष 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, जबकि 800 मीटर दौड़ के चैंपियन मनजीत सिंह चौथे स्थान पर रहे। जॉनसन ने तीन मिनट 44.72 सेकेंड के समय के साथ ईरान के आमिर मोरादी (तीन मिनट 45.62 सेकेंड) को पछाड़कर स्वर्ण पदक जीता। आमिर का यह सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

बहरीन के मोहम्मद तियोआली ने तीन मिनट 45 .88 सेकेंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता। मनजीत तीन मिनट 46.57 सेकेंड के समय के साथ चौथे स्थान पर रहे।

बाढ़ से जूझा रहा राज्य: जिनसन जॉनसन केरल के चक्कीत्तापरा के रहने वाले हैं। केरल इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। बारिश की वजह से करीब 20,000 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है, जबकि 320 से ज्यादा लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं।

Super Smooth Tactical Run!

Army Man Naib Subedar Jinson Johnson wins Gold Medal in 1500 M race clocking 3:44.72 .

He also won Silver Medal in 800 meters

Congrats Johnson SahabWe are proud of you @adgpi #AsianGames pic.twitter.com/woR1xwuNnr

— Maj Surendra Poonia,VSM (@MajorPoonia) August 30, 2018