भारतीय एथलीट गोविंदन लक्ष्मणन ने 18वें एशियाई खेलों में रविवार को पुरुषों की 10,000 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था, लेकिन एक लैप के दौरान ट्रैक से बाहर जाने के कारण उनसे यह पदक छीन लिया गया। तमिलनाडु के निवासी गोविंदन 29 मिनट और 44.91 सेकेंड के साथ अपना पहला एशियाई पदक जीत लिया था। स्पर्धा में पदक जीतने वालों की सूची में उनका नाम भी आ गया था, लेकिन बाद में आयोजकों ने गोविंदन की गलती पकड़ ली और उन्हें अयोग्य करार दिया गया।

गोविंदन अब इस स्पर्धा में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की सूची में सबसे नीचे चले गए हैं और उनके नाम के आगे अयोग्य लिख दिया गया है। रेस में चौथे स्थान पर रहे चीन के चांग होंगझाओ को कांस्य पदक मिला। झाओ ने 30.07.49 सेकेंड में रेस पूरी की थी।

Breaking News: Heartbreak folks…… Govindan Lakshmanan who was earlier declared to be Bronze Medal winner in Men’s 10,000m, has been disqualified because his foot touched the inside the track (once) @afiindia#AsianGames2018 pic.twitter.com/LYdmwdXmdt

