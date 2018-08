भारतीय टीम ने स्विमिंग की 4गुणा 400 मीटर फ्रीस्टाइल रिले प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम क्वालिफिकेशन राउंड में 8वें नंबर पर रही।

#AsianGames#TeamIndia Men's #Swimming team of #AaronDsouza, #Anshul, #SajanPrakash & #VirdhawalKhade qualified for the Finals of 4 x 100m Freestyle relay event as they clocked a combined timming of 3:25:17sec, finishing 8th fastest in the heats earlier today.#IAmTeamIndia pic.twitter.com/EkSNuLK803