Asian Games 2018 Day 2 Live Updates: सायना नेहवाल और नोजोमी ओकुहारा के बीच मुकाबला जारी

भारत के अद्वैत पेज ने पुरुषों की 800 मीटर फ्रीस्‍टाइल तैराकी में तीसरा स्‍थान प्राप्‍त किया है। उन्‍होंने इसमें 8:09.13 का समय लिया।

#TeamIndia’s #AdvaitPage competed in the Men's 800m Freestyle Swimming event on Day 2 of the 18th #AsianGames, finishing third in the Heats with a timing of 8:09.13.#IAmTeamIndia pic.twitter.com/JOvKC5NAs8