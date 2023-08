Asian Games: सिर में लगे थे 6 टांके पर देश के लिए उतरा मैदान पर, विदेशी धरती पर भारत को दिलाई ऐतिहासिक जीत

भारतीय फुटबॉल टीम ने 1962 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय टीम की स्वर्णिम जीत में जरनैल सिंह का अहम रोल रहा था।

एशियाई खेल 1962 में फुटबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले में जरनैल सिंह टांको के साथ खेलने उतरे थे। (फोटो साभार: Reddit, posted by Bengaluru FC)

