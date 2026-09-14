पंजाब के दो शहर मोहाली और जालंधर में 27 अक्टूबर 2026 से 5 नवंबर 2026 तक मेंस हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होगा। इसमें भारत समेत कुल छह देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। खास बात यह है कि उन छह देशों में पाकिस्तान की हॉकीटीम भी शामिल है जो भारत में होने वाली पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने आएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को मोहाली में आयोजित हॉकी इंडिया के एक कार्यक्रम में शिरकत की और इसकी आधिकारिक घोषणा की।

आपको बता दें मेंस हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, मलेशिया और कोरिया की टीमें भाग लेंगे। अगर कोई टीम टूर्नामेंट से हटती है तो उसकी जगह ओमान या बांग्लादेश को दी जाएगी। इस टूर्नामेंट का आयोजन एशियाई हॉकी महासंघ के तत्वावधान में हर वर्ष किया जाता है लेकिन पिछले साल इसका आयोजन नहीं हुआ था। भारत 2023 (चेन्नई) और 2024 (हुलुनबुइर, चीन) में खिताब जीतकर मौजूदा चैंपियन के रूप में प्रतियोगिता में प्रवेश करेगा।

भगवंत मान ने किया पाकिस्तान की टीम के प्रतिभाग करने का ऐलान

पाकिस्तान की भागीदारी और इसके लिए आवश्यक मंजूरी मिल जाने के बारे में पूछे जाने पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा,”बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में कोई समस्या नहीं है। हो सकता है कि द्विपक्षीय श्रृंखलाएं (भारत और पाकिस्तान के बीच) न हो सकें।” केंद्र सरकार की खेल नीति के अनुसार भारत पाकिस्तान के खिलाफ द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेलेगा। भारत ने पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ संक्षिप्त सैन्य अभियान चलाया था। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे।

खेल मंत्रालय ने हालांकि ओलंपिक चार्टर का पालन करते हुए कहा है कि दोनों देश बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में एक दूसरे का सामना कर सकते हैं और भारत इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अपने देश में खेलने से नहीं रोकेगा। इसके बावजूद पाकिस्तान ने पिछले साल तमिलनाडु में खेले गए जूनियर हॉकी विश्व कप से अपना नाम वापस ले लिया था। उसने इसका कारण ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ना बताया था।

जालंधर में होगी ओपनिंग सेरेमनी और लीग चरण के मैच

मान ने कहा कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लीग चरण के मैच व ओपनिंग सेरेमनी जालंधर में होगी, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल मोहाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस अवसर पर हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के हॉकी संघों के बीच ‘अच्छे संबंध’ हैं।

उन्होंने कहा,”मैं सबके सामने यह बात कहना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के हॉकी संघों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। आपने गौर किया होगा कि जब भी मैं जाता हूं और अगर भारतीय टीम पाकिस्तान को हरा देती है, तो मैं सबसे पहले पाकिस्तानी टीम से मिलता हूं। वहां के लड़के (खिलाड़ी) भी बहुत सम्मान देते हैं।”

VIDEO | Chandigarh: Pakistan will be among the six countries that would compete in next month's Men's Asian Champions Trophy hockey tournament here, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann said on Monday, citing the union government's policy which allows the arch-foes to play on… pic.twitter.com/1R492gT3Og — Press Trust of India (@PTI_News) September 14, 2026

महिला एशिया कप में लगातार तीसरी बार चैंपियन बनी भारतीय जूनियर टीम, फाइनल में चीन को हराया; हॉकी इंडिया ने खोला खजाना

भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारतीय टीम लगातार तीसरी बार चैंपियन बनी है। फाइनल में भारत ने मेजबान चीन को 1-0 से मात दी। इस जीत के बाद हॉकी इंडिया ने सभी खिलाड़ियों व सपोर्ट स्टाफ के लिए ईनामी राशि की भी घोषणा की। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





