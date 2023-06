Asian Athletics Championships: 54 सदस्यीय भारतीय टीम में 26 महिलाएं, तेजिंदर पाल सिंह, श्रीशंकर, तेजस्विन और शैली को भी जगह

ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता 3000 मीटर स्टीपलचेज खिलाड़ी अविनाश साबले को टीम में शामिल नहीं किया गया है।

भुवनेश्वर में 19 जून 2023 को नेशनल इंटर-स्टेट चैंपियनशिप संपन्न हुई।

Asian Athletics Championships: भारत ने बैंकॉक में 12 से 16 जुलाई तक होने वाली एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए 54 सदस्यीय टीम घोषित की। टीम में लंबी कूद के स्टार खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर, एशियाई रिकॉर्ड धारक गोला फेंक खिलाड़ी तेजिंदर पाल सिंह तूर और नए डेकाथलन चैंपियन तेजस्विन शंकर को जगह मिली है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) की चयन समिति द्वारा चुनी गई टीम में 19 साल की स्टार लॉन्ग जंपर शैली सिंह समेत 26 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को नहीं चुना गया मई में रांची में फेडरेशन कप के बाद इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता के लिए शुरुआती टीम पहले ही चुन ली गई थी। भुवनेश्वर में सोमवार को समाप्त हुई राष्ट्रीय अंतरराज्यीय चैंपियनशिप का उपयोग उन खिलाड़ियों की ‘पुष्टि’ के लिए किया गया जिन्होंने फेडरेशन कप में हिस्सा नहीं लिया था। ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता 3000 मीटर स्टीपलचेज खिलाड़ी अविनाश साबले को टीम में शामिल नहीं किया गया क्योंकि दोनों अगस्त में बुडापेस्ट में विश्व चैंपियनशिप के लिए विदेश में प्रशिक्षण जारी रखेंगे। इस प्रकार है टीमें पुरुष टीम: राजेश रमेश और मोहम्मद अजमल (400 मीटर/ चार गुणा 400 मीटर रिले/ चार गुणा 400 मीटर मिश्रित रिले), अमोज जैकब (चार गुणा 400 मीटर रिले/ चार गुणा 400 मीटर मिश्रित रिले), निहाल जोएल विलियम, मिजो चाको कुरियन और मोहम्मद अनस याहिया (चार गुणा 400 मीटर रिले), कृष्ण कुमार और मोहम्मद अफजल (800 मीटर), अजय कुमार सरोज और जिन्सन जॉनसन (1500 मीटर), गुलवीर सिंह (5000 मीटर/10000 मीटर), अभिषेक पाल (5000 मीटर/10000 मीटर), मोहम्मद नूरहसन और बाल किशन (3000 मीटर स्टीपलचेज), यशस पलाक्षा और संतोष कुमार (400 मीटर बाधा दौड़), तेजस्विन शंकर (डेकाथलन), सर्वेश अनिल कुशारे (ऊंची कूद), जेस्विन एल्ड्रिन और मुरली श्रीशंकर (लंबी कूद), प्रवीण चित्रावेल और अब्दुल्ला अबूबकर (त्रिकूद), तेजिंदरपाल सिंह तूर और करणवीर सिंह (गोला फेंक), रोहित यादव और डीपी मनु (भाला फेंक), अक्षदीप सिंह और विकास सिंह (20 किमी पैदल चाल)। महिला टीम: ज्योति याराजी (200 मीटर/100 मीटर बाधा दौड़), नित्या रामराज (100 मीटर बाधा दौड़), ऐश्वर्या मिश्रा (400 मीटर/ चार गुणा 400 मीटर रिले/ चार गुणा 400 मीटर मिश्रित रिले), चंदा और लविका शर्मा (800 मीटर), लिली दास (1500 मीटर), अंकिता (5000 मीटर), पारुल चौधरी (5000 मीटर/3000 मीटर स्टीपलचेज), संजीवनी जाधव (10000 मीटर), प्रीति (3000 मीटर स्टीपलचेज), पूजा और रूबीना यादव (ऊंची कूद), बरानिका इवागोवन (पोल वॉल्ट), शैली सिंह और एंसी सोजन (लंबी कूद), आभा खटुआ और मनप्रीत कौर (गोला फेंक), अन्नु रानी (भाला फेंक), स्वप्ना बर्मन (हेप्टाथलन), प्रियंका और भावना जाट (20 किमी पैदल चाल), रेजोआना मलिक हीना और ज्योतिका श्री दांडी (चार गुणा 400 मीटर रिले/ चार गुणा 400 मीटर मिश्रित रिले), अंजलि देवी, जिस्ना मैथ्यू और सुभा वेंकटेशन (4 गुणा 400 मीटर रिले)।

