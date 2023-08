अब एबी डिविलियर्स ने दिया विराट कोहली को नंबर-4 पर खिलाने का ज्ञान, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के चयन के बाद भी बहस जारी

विराट कोहली नंबर 4 के लिए फिट हैं। वह पारी को संवार सकते हैं, मध्यक्रम में किसी भी तरह की भूमिका निभा सकते हैं। ऐसा एबी डिविलियर्स ने कहा है।

भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली (सोर्स-एपी फोटो)

एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की एक बैटिंग पोजिशन को लेकर बहस जारी है। यह बैटिंग पोजिशन है नंबर 4। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के चोटिल होने के बाद इस पोजिशन पर सूर्यकुमार यादव समेत कई बल्लेबाजों को आजमाया गया,लेकिन कोई भी बल्लेबाज सफल नहीं हुआ। ऐसे में कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी यह सलाह दी कि विराट कोहली को इस पोजिशन पर खिलाना चाहिए। एशिया कप के लिए टीम में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल का चयन हो गया है। इसके बाद भी इस बैटिंग पोजिशन को लेकर बहस जारी है। अब साउथ अफ्रीका पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में विराट कोहली के साथी एबी डिविलियर्स ने टीम इंडिया को ज्ञान दिया है। मिस्टर 360 डिग्री का कहना है कि कोहली को इस नंबर पर खिलाया जाना चाहिए। विराट कोहली नंबर 4 के लिए बिल्कुल सही एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल एबी डिविलियर्स 360 पर कहा, “हम अभी भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि भारत के लिए नंबर 4 का बल्लेबाज कौन होगा। मैंने विराट के इस पोजिशन पर खेलने की बात सुनी है। मैं इसका बहुत बड़ा समर्थक हूं। मुझे लगता है कि विराट नंबर 4 के लिए बिल्कुल सही हैं। वह पारी को संवार सकते हैं, मध्यक्रम में किसी भी तरह की भूमिका निभा सकते हैं। मैं नहीं जानता कि क्या वह ऐसा करना चाहेंगे। हम जानते हैं कि उन्हें नंबर 3 पसंद है। उन्होंने उस पोजिशन पर खूब रन बनाए हैं, लेकिन अंत में अगर टीम को आपसे कोई निश्चित भूमिका की जरूरत है, तो आपको आगे आना होगा और इसके लिए तैयार होना होगा।” विराट कोहली का नंबर 4 पर रिकॉर्ड काफी अच्छा विराट कोहली का नंबर 4 पर रिकॉर्ड काफी अच्छा है। उन्होंन 46 एकदिवसीय शतकों में से सात इस पोजिशन पर लगाए हैं। उन्होंने 39 पारियों में 55.21 की औसत और 90.66 की स्ट्राइक रेट से 1767 रन बनाए हैं। हालांकि, उन्होंने आखिरी बार तीन साल पहले मुंबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय मैच में नंबर 4 पर बल्लेबाजी की थी। Also Read World Cup: वर्ल्ड कप के लिए सौरव गांगुली ने किया टीम इंडिया का चयन, इन खिलाड़ियों को किया टीम में शामिल श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर खेलते दिखेंगे? श्रेयस अय्यर (पीठ) और केएल राहुल (जांघ) के चोटिल होने के कारण विराट कोहली को नंबर 4 पर खिलाने को लेकर बहस हुई। एशिया कप में दोनों खिलाड़ियों का चयन हुआ है। हालांकि, राहुल को निगल है और वह एशिया कप में एक-दो मैच से बाहर रह सकते हैं। फिलहाल संकेत यह है कि श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर खेलते दिखेंगे। जानकारी के अनुसार पीठ की सर्जरी और रिहैब के बाद वह दर्द से मुक्त हो गए हैं और उन्होंने फिटनेस टेस्ट भी पास कर लिए हैं। श्रेयस अय्यर ने 90 मिनट से अधिक समय बल्लेबाजी की एशिया कप से पहले अलूर में टीम इंडिया का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। श्रेयस अय्यर ने शुक्रवार को दूसरे दिन मैच सिमुलेशन सेटिंग में 90 मिनट से अधिक समय तक बल्लेबाजी की। इस दौरान उन्होंने स्पिन और तेज गेंदबाज दोनों का सामना किया। टीम इंडिया के टॉप-5 बल्लेबाज, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने लंबी बल्लेबाजी की। हालांकि, राहुल ने विकेटकीपिंग नहीं की।

