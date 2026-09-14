भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी पुरुष टीम की तरह एशिया कप का खिताब जीतने के बाद मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली। फाइनल में श्रीलंका को हराने के बाद जब टीम इंडिया 8वीं बार चैंपियन बनी तो एक बार फिर से एशिया कप की ट्रॉफी का मुद्दा गरमाया। हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इसको लेकर फाइनल से पहले ही अपना रुख एशियन क्रिकेट काउंसिल के सामने साफ कर दिया था।

एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि बीसीसीआई ने एसीसी के अधिकारियों को पहले ही कह दिया था कि अगर नकवी (मोहसिन) प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आए और इंडिया फाइनल जीती तो भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी नहीं लेगी। फाइनल मुकाबले के बाद ऐसा ही देखने को मिला। यही कारण है कि पुरुष एशिया कप के बाद जितना विवाद खड़ा हुआ था इस बार तस्वीर काफी हद तक साफ नजर आ रही थी।

40 मिनट तक हुआ इंतजार

श्रीलंका की टीम का आखिरी विकेट गिरने से प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू होने तक तकरीबन 40 मिनट का इंतजार देखने को मिला। इसके बाद समारोह शुरू हुआ लेकिन भारतीय टीम ने इसमें शिरकत नहीं की। मुकाबले के बाद मैच के सभी ऑफिशियल्स और श्रीलंकाई टीम की खिलाड़ियों को मेडल्स मिले। फिर श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने मोहसिन नकवी से उपविजेता का चेक लिया।

भारत ने बिना ट्रॉफी के करवाया फोटोशूट

पुरुष एशिया कप में भारतीय टीम द्वारा मोहसिन नकवी के ट्रॉफी ले जाने के बाद पोडियम पर ट्रॉफी उठाने की एक्टिंग करते हुए सेलिब्रेशन किया गया था। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली उस टीम का वीडियो डमी ट्रॉफी के साथ चर्चा का विषय भी बना। महिला टीम ने उस तरह तो नहीं लेकिन प्रेजेंटेशन के बाद खाली ग्राउंड पर बिना ट्रॉफी के साथ फोटोशूट करवाया।

इस मामले पर फाइनल मैच के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया और टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार के भी बयान सामने आए। वहीं भारतीय टीम के लिए 8वीं बार एशिया कप जीतने पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए।

दुबई में रिपीट हुआ 2025 का टेलीकास्ट

दुबई में यह मामला पिछले साल सितंबर में हुए पुरुष एशिया कप 2025 के रिपीट टेलीकास्ट जैसा लगा। आपको याद दिला दें भारत ने मेंस एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को फआइनल में 5 विकेट से हराकर खिताब जीता था। उस मैच के बाद भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से मेडल और ट्रॉफी लेने से इनकार किया था। इस मैच के बाद काफी विवाद हुए और एशिया कप की ट्रॉफी पर लगातार डिबेट छिड़ा रहा। वैसे ही एक बार फिर तकरीबन एक साल बाद फिर हुआ जब महिला एशिया कप के बाद भारतीय टीम ने भी नकवी से ट्रॉफी और मेडल्स नहीं लिए।

महिला एशिया कप की ट्रॉफी के बिना टीम इंडिया का फोटोशूट, BCCI सचिव और कोच ने मोहसिन नकवी विवाद पर दिया जवाब

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 72 रन से हराया और चैंपियन बनी। इस फाइनल के बाद भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली और बिना उसके ही फोटोशूट करवाया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





