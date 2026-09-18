भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के 95वें सलाना आम बैठक (AGM) के बाद सचिव देवजीत सैकिया ने शुक्रवार (18 सितंबर) कहा है कि एशिया कप की दोनों ट्रॉफी बीसीसीआई कार्यालय आएंगी। हालांकि, उन्होंने समय नहीं बताया। साल 2025 में पुरुष एशिया कप की तरह सितंबर 2026 में महिला एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसीन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। इसके कारण भारत को एशिया कप का चैंपियन बनने के बाद भी दोनों ट्रॉफी नहीं मिलीं।

भारतीय पुरुष टीम ने पिछले साल दुबई में फाइनल में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप टी20 टूर्नामेंट जीता था। महिला टीम ने इस महीने की शुरुआत में श्रीलंका को हराया था। एशिया कप ट्रॉफी को लेकर नकवी को खरी-खरी सुनाते हुए सैकिया ने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि एशिया कप ट्रॉफी एक दिन आएंगी। मैं आपको कोई समय नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि दोनों ट्रॉफी वानखेड़े स्टेडियम में बीसीसीआई के इस ऑफिस में आएंगी।’

भारतीय महिला टीम के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने का भरोसा

सैकिया ने कहा कि बोर्ड को भरोसा है कि भारतीय महिला टीम एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतेगी, जहां उन्होंने शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में जापान को हराया। उन्होंने कहा, ‘हमने पिछले हफ्ते दुबई में अपनी महिला टीम को उनकी शानदार जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने जापान के खिलाफ पहला मैच में बेहतरीन जीत दर्ज की और हमें उम्मीद है कि टीम इस महीने की 22 तारीख को होने वाले एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतेगी।’

एशियन गेम्स सेमीफाइनल की चारों टीमें पक्की

एशियन गेम्स 2026 के चारों क्वार्टर फाइनल मैच के बाद अब चार सेमीफाइनलिस्ट टीमें पक्की हो चुकी हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने अंतिम 4 में जगह पक्की कर ली है। इस खबर में दोनों सेमीफाइनल मैचों का शेड्यूल समेत पूरी जानकारी दी गई है। यहां देखें पूरा शेड्यूल।