Asia Cup के लिए भारतीय टीम: केएल राहुल-श्रेयस अय्यर का विकल्प कौन? जसप्रीत बुमराह समेत 3 तेज गेंदबाजों की वापसी तय

Asia Cup Team India squad: एशिया कप 2023 के लिए टीम इंडिया के स्कवायड में संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव को मौका मिलना तय है।

एशिया कप टीम इंडिया की वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अहम। (वीडियोग्रैब)

वनडे वर्ल्ड कप में 2 महीमे का वक्त है। इससे पहले एशिया कप (Asia Cup) होना है, जिसे इस मेगा टूर्नामेंट का ड्रेस रिहर्सल माना जा रहा है। टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द मिडिल ऑर्डर है। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर 30 अगस्त से शुरू हो रहे टूर्नामेंट के लिए फिट नहीं हो पाएंगे। ऐसे में संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव को मौका मिलना तय है। इसके अलावा इशान किशन को भी मिडिल ऑर्डर में आजमाया जा सकता है। गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह के अलावा मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी की वापसी से पेस अटैक मजबूत होगा। एशिया कप से पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में इशान किशन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने तीनों वनडे में अर्धशतक जड़े। बतौर विकेटकीपर उन्होंने मजबूत दावेदारी पेश की, लेकिन उन्होंने रन बतौर ओपनर बनाए। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की मौजूदगी में वह ओपनिंग शायद ही कर पाएंगे। शानदार फॉर्म को देखते हुए उन्हें मध्यक्रम में आजमाया जा सकता है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली के बाद नंबर 4 पर इशान किशन को मौका दिया जा सकता है। प्लेइंग 11 में सैमसन पर सूर्यकुमार को दी जाएगी तरजीह मध्यक्रम में एक स्लॉट और खाली रह जाता है। इसके लिए संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव के बीच जंग होगी। बीते दिनों खबर थी कि सूर्यकुमार यादव को टीम मैनेजमेंट वनडे में नंबर 6 पर खिलाना चाहती है, ताकि वह स्लॉग ओवर्स में रन कूट सकें। ऐसे में नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करते दिखेंगे। यानी संजू सैमसन टीम में होंगे,लेकिन प्लेइंग 11 उन्हें मौका तब ही मिलेगा जब इशान को मिडिल ऑर्डर में न खिलाया जाए। उन्हें तीसरे ओपनर के तौर पर देखा जाए। टीम में 4 ऑलराउंडर होंगे इसके अलावा टीम में 4 ऑलराउंडर होंगे। हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर के अलावा रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल टीम में होंगे। हार्दिक पांड्या टीम के उपकप्तान हैं। वहीं शार्दुल ठाकुर वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। वह नंबर 8-9 पर बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं। वह 2019 वर्ल्ड कप वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज है। कैसी होगी टीम इंडिया की बॉलिंग अटैक स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। युजवेंद्र चहल को मौका नहीं मिला। बल्लेबाजी में गहराई के लिए दोनों में किसी एक को ही प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। कुलदीप रेस में आगे हैं। तेज गेंदबाजों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह लगभग एक साल बाद चोट से उबरकर मैदान पर लौटने वाले हैं। आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए उन्हें चुना गया है। उनके प्रदर्शन पर टीम की निगाहें होंगी। Also Read Asia Cup में संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव का होगा सबसे महत्वपूर्ण इम्तिहान! क्या कटा पाएंगे वर्ल्ड कप का टिकट मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी की वापसी इसके अलावा मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी की भी टीम में वापसी होगी। सिराज को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से चुना गया था, लेकिन एड़ी में दिक्कत होने के बाद उन्हें टीम से रिलीज कर दिया गया था। वह टेस्ट सीरीज खेले थे। वह वनडे रैंकिंग में टॉप 10 गेंदबाजों में शामिल हैं। शमी को वेस्टइंडीज दौरे से आराम दिया गया था। एशिया कप के लिए टीम इंडिया की संभावित टीम रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, इशान किशन, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव, रविंद्र जडेजा,अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी।

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram