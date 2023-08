Asia Cup: केएल राहुल की वापसी में न दिखाएं जल्दबाजी, टॉप-7 में हों 3 बाएं हाथ के बल्लेबाज; रवि शास्त्री की टीम इंडिया को सलाह

टीम इंडिया को टॉप 7 में रविंद्र जडेजा समेत 3 बाएं हाथ के बल्लेबाजों को मौका देना चाहिए। रवि शास्त्री ने यह बात कही है।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री (सोर्स-एपी फोटो)

टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का मानना है कि एशिया कप में पिछले 4 महीने से मैदान से दूर केएल राहुल को नहीं चुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि चोट से वापसी में जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहिए। चोट से उबर रहे केएल राहुल और श्रेयस अय्यर बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) में रिहैब कर रहे हैं। शास्त्री टीम इंडिया की शीर्ष 7 खिलाड़ियों में 3 बाएं हाथ के बल्लेबाज देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल की जगह तिलक वर्मा को मौका देना चाहिए। रवि शास्त्री ने स्टार स्पोर्ट्स पर केएल राहुल को लेकर कहा, “आप ऐसे खिलाड़ी की बात कर रहे हैं जो लंबे समय से नहीं खेला है और चोट से उबर रहा है। एशिया कप की प्लेइंग 11 में उनके बारे में सोचकर आप उनसे कुछ ज्यादा ही अपेक्षा कर रहे हैं। फिर आप विकेटकीपिंग कराने के बारे में भी सोच रहे हैं वह भी तब जब वह जांघ की चोट से वापसी कर रहा है। सीधे तौर पर इसके लिए ना है। आप खिलाड़ियों को चोट से उबरने में जल्दबाजी नहीं कर सकते। आपने ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि तीन बार जसप्रीत बुमराह के साथ किया और वह 14 महीने के लिए बाहर हो गए।” तिलक वर्मा को मध्यक्रम देखना चाहते हैं रवि शास्त्री राहुल की जगह शास्त्री मध्यक्रम में तिलक वर्मा जैसे युवा बल्लेबाज को देखना चाहेंगे। वह शीर्ष सात में तीन बाएं हाथ के बल्लेबाजों को देखना चाहते हैं, जिनमें रविंद्र जड़ेजा भी शामिल हैं। शास्त्री ने कहा, ” तीन पोजिशन हैं जहां मुझे लगता है कि दो बाएं हाथ के खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। अब यहां चयनकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। उनकी खिलाड़ियों पर निगाहें होंगी। उन्हें पता है कि कौन सा खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में चल रहा है। अगर तिलक वर्मा अच्छी फॉर्म में हैं तो उन्हें मौका दें। अगर आपको लगता है कि यशस्वी जायसवाल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसे चुनें। तिलक वर्मा ने मुझे काफी प्रभावित किया। मैं बाएं हाथ का बल्लेबाज चाहता हूं, तो निश्चित तौर पर उसके नाम पर गौर करूंगा।” Also Read देश के लिए खेलते हुए क्यों फेल हो जाते हैं फ्रेंचाइजी क्रिकेट के सूरमा, सुनील गावस्कर ने बताई अंतरराष्ट्रीय स्तर की चुनौती इशान किशन को भी खिलाने की पैरवी की रवि शास्त्री ने इसके साथ ही इशान किशन को भी खिलाने की पैरवी की। उन्हें उम्मीद है कि वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा,”पिछले छह से आठ महीने से इशान किशन टीम में हैं। वह विकेटकीपिंग भी करेंगे तो किसी भी सूरत में वह टीम में होने चाहिए। कुछ भी हो बाएं हाथ के दो बल्लेबाज टीम में जरूर होने चाहिए। रविंद्र जडेजा समेत शीर्ष क्रम के सात बल्लेबाजों में बाएं हाथ के तीन बल्लेबाज होने चाहिए। इशान किशन पिछले 15 महीनों से विकेटकीपिंग कर रहे है तो फिर किसी और क्यों तलाशना है?’’

