Asia Cup: श्रेयस अय्यर की जगह सिर्फ सूर्यकुमार यादव ही नहीं यह बल्लेबाज भी है दावेदार, केएल राहुल की फिटनेस पर भी आया अपडेट

Know How Fit is KL Rahul: प्रबल संभावना है कि 31 साल का यह विकेटकीपर बल्लेबाज आयरलैंड के खिलाफ 18 अगस्त से शुरू होने वाले और 23 को समाप्त होने वाले टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए भी उपलब्ध हो सकते हैं।

सबकुछ योजनानुसार रहा तो केएल राहुल सितंबर में होने वाले एशिया कप में चयन के लिए उपलब्ध होंगे। हालांकि, श्रेयस अय्यर अब तक ठीक नहीं हुए हैं।

