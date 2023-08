एशिया कप शुरू होने में महज 4 दिन शेष, श्रीलंका का स्कवाड अबतक घोषित नहीं; खिलाड़ियों की चोट और कोरोना ने बढ़ाई परेशानी

एशिया कप 2023 30 अगस्त से होना है। अभी तक श्रीलंकार और अफगानिस्तान की टीम घोषित नहीं हुई है।

श्रीलंका एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत 31 अगस्त को पल्लेकल में बांग्लादेश के खिलाफ मैच से करेगा। (फाइल फोटो)

एशिया कप 2023 का आयोजन 30 अगस्त से हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान और श्रीलंका में होना है। इससे पहले श्रीलंका क्रिकेट टीम खिलाड़ियों के चोटिल होने और कोरोना संक्रमित होने से परेशान है। एशिया कप के लिए अभी तक टीम का चयन नहीं हुआ है। दासुन शनाका की अगुआई वाली टीम के लिए 4 खिलाड़ियों ने परेशानी बढ़ा दी है। तेज गेंदबाज दुष्मंता चमीरा पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। वहीं स्टार स्पिनर वानिंदु हसरंगा का भी ग्रुप स्टेज में मौजूदगी पर संशय है। इसके अलावा कुशल परेरा और अविष्का फर्नांडो कोरोना संक्रमित हो गए हैं और फिलहाल निगरानी में हैं। दोनों एशिया कप के लिए चुने जाएंगे या नहीं यह रिकवरी पर निर्भर है। चमीरा को हाल ही में लंका प्रीमियर लीग (LPL) के दौरान कंधे में चोट लग गई थी, जब उन्होंने टखने की सर्जरी के बाद वापस की थी। उन्होंने आखिरी बार 7 जून को एकदिवसीय मैच खेला था, जब उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 63 रन देकर 4 विकेट लिए थे, लेकिन एकदिवसीय विश्व कप क्वालिफायर में किसी भी आधिकारिक मैच में शामिल नहीं हुए थे। वह टूर्नामेंट से पहले वॉर्म अप के दौरान घायल हो गए थे। श्रीलंका अपने एशिया कप अभियान की शुरुआत 31 अगस्त को पल्लेकल में बांग्लादेश के खिलाफ मैच से करेगा। हसरंगा के जांघ में खिंचाव श्रीलंका टीम के मैनेजर महिंदा हलांगोडा ने ईएसपीएनक्रिकइन्फो को बताया कि चमीरा के एशिया कप से बाहर होने की संभावना है। हालांकि, बोर्ड इसकी पुष्टि के लिए आगे की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। हसरंगा जांघ में खिंचाव के कारण एलपीएल फाइनल में नहीं खेल पाए थे। जानकारी के अनुसार एशिया कप के ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के मैच के दौरान हसरंगा फिट होने की संभावना नहीं है। अगर श्रीलंका सुपर-4 में पहुंचता है तो हसरंगा की उपलब्धता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह आगे जोखिम के बगैर खेल सकते हैं या नहीं। हसरंगा की चोट श्रीलंका के लिए करारा झटका श्रीलंकाई टीम चाहती है कि वानिंदु हसरंगा विश्व कप के लिए उपलब्ध रहें। एशिया कप से पहले हसरंगा की चोट श्रीलंका के लिए करारा झटका है। वह एलपीएल में शानदार फॉर्म में थे और विकेट लेने और रन बनाने दोनों मामले में शीर्ष पर थे। श्रीलंका ने दुष्मंता चमीरा की गैरमौजूदगी में दिलशान मदुशंका, कसुन राजिथा और असिथा फर्नांडो का इस्तेमाल किया है। टीम के पास हसरंगा के लिए कोई विकल्प नहीं है। Also Read Asia Cup: रोजर बिन्नी और राजीव शुक्ला जाएंगे लाहौर,15 साल बाद BCCI का दल करेगा पाकिस्तान दौरा कुशल परेरा और अविष्का फर्नांडो नेगेटिव आने के बाद ही होंगे उपलब्ध हालंगोडा ने कहा कि कोरोना के लक्षण दिखने बाद ही कुशल परेरा और अविष्का फर्नांडो को टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि एलपीएल के आखिरी स्टेज के दौरान वे वायरस के चपेट में आए। दोनों को उपलब्ध होने के लिए नेगेटिव टेस्ट होना होगा। फर्नांडो ने चोट के कारण जनवरी के बाद से कोई वनडे मैच नहीं खेला है। परेरा ने चोट और खराब फॉर्म दोनों के कारण 2021 के बाद से कोई वनडे नहीं खेला है।

Follow us on



instagram

telegram