Asia Cup के लिए चुनी गई टीम में इस गेंदबाज को जगह नहीं मिलने से खफा हरभजन सिंह, वापसी की जताई उम्मीद

हरभजन सिंह ने एशिया कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम में युजवेंद्र चहल को नहीं चुने जाने पर हैरानी जताई है। भज्जी ने विश्व कप के लिए चहल की वापसी की उम्मीद जताई है।

हरभजन सिंह ने एशिया कप के लिए चुनी गई टीम का विश्लेषण किया है। फोटो सोर्स- ANI

एशिया कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम से पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह खुश नहीं हैं। भज्जी ने यूट्यूब पर एक वीडियो जारी कर टीम का विश्लेषण किया और कहा कि इस टीम में जो सबसे बड़ी कमी नजर आई है वह यह है कि युजवेंद्र चहल इस दल से गायब हैं। हरभजन सिंह ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि यह गेंदबाज विश्व कप के लिए चुनी जाने वाली टीम में जगह बनाने में सफल होगा। चहल का टीम में नहीं होना हैरान करने वाला- भज्जी हरभजन सिंह ने टीम का विश्लेषण करते हुए कहा है, “मुझे लगता है कि टीम में एक चीज की कमी है, वह युजवेंद्र चहल की अनुपस्थिति है। चहल एक ऐसे लेग स्पिनर हैं जो गेंद को बेहतर तरीके से घुमाना जानते हैं। अगर आप बेहतर स्पिनर की बात करेंगे तो अभी छोटे फॉर्मेट में उनसे अच्छा स्पिनर कोई नहीं है। भले ही उन्होंने पिछले कुछ मैचों में खास नहीं किया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह खराब गेंदबाज हैं।” विश्व कप के लिए वापसी कर सकते हैं चहल- हरभजन हरभजन सिंह ने आगे कहा है कि मेरा ऐसा मानना है कि चहल को टीम में जरूर होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि टीम में उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। हो सकता है कि विश्व कप के लिए उन पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि टूर्नामेंट भारत में ही होगा। मैं चहल की मानसिक स्थिति समझ सकता हूं, लेकिन यह सच्चाई है कि जो खिलाड़ी बाहर जाता है वह वापस जरूर आता है, क्योंकि उस पर हमेशा अच्छे प्रदर्शन का दबाव रहता है। Also Read World Cup: वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैच का शेड्यूल जारी, टीम इंडिया का इन टीमों से होगा सामना; ये है पूरी जानकारी एशिया कप के लिए भारतीय टीम रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, इशान किशन, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

