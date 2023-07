एशिया कप का शेड्यूल 19 जुलाई की शाम होगा जारी, जय शाह ने बैठक में लगाई मुहर

एशिया कप 2023 का शेड्यूल बुधवार शाम को जारी कर दिया जाएगा। शेड्यूल की घोषणा पीसीबी की ओर से की जाएगी। शेड्यूल पर अंतिम फैसला बीसीसीआई सचिव जय शाह ने एसीसी और पीसीबी की बैठक में लिया।

एशिया कप 2023 का शेड्यूल बुधवार शाम को जारी कर दिया जाएगा। फोटो सोर्स- PTI

एशिया कप 2023 के शेड्यूल का बेसब्री से हो रहा इंतजार बुधवार को खत्म हो जाएगा। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की ओर से शेड्यूल की घोषणा बुधवार (19 जुलाई शाम) 7:15 बजे की जाएगी। इसकी आधिकारिक घोषणा पीसीबी के अंतरिम अध्यक्ष जका अशरफ की ओर से की गई है। बता दें कि एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक चलेगा। ACC और पीसीबी की बैठक में तय हुआ शेड्यूल मंगलवार को एशियाई क्रिकेट काउंसिल के प्रतिनिधियों और पीसीबी के बीच हुई एक अहम बैठक के बाद यह घोषणा की गई है कि एशिया कप का शेड्यूल बुधवार शाम को जारी कर दिया जाएगा। एक अहम जानकारी यह भी है कि पाकिस्तान सिर्फ चार मैचों की ही मेजबानी करेगा और श्रीलंका को 9 मैच ही मिलेंगे। एसीसी ने पहले ही यह तय कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की कोशिश थी कि मेजबान होने के चलते चार से अधिक मैचों की मेजबानी मिल जाए। श्रीलंका में भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान रिपोर्ट के मुताबिक, एशिया कप का उद्घाटन मैच पाकिस्तान में ही होगा। वहीं भारत और पाकिस्तान के दो मुकाबले श्रीलंका में ही होंगे। बता दें कि भारत के पाकिस्तान में खेलने से इनकार करने के बाद एशिया कप का आयोजन हाइब्रिड मॉडल में किया जा रहा है। वैसे तो पाकिस्तान मेजबान है, लेकिन उसे सिर्फ 4 मैचों की ही मेजबानी मिली है। वहीं 9 मैच श्रीलंका में होंगे। Also Read क्या जसप्रीत बुमराह को NCA आयरलैंड दौरे के लिए फिट घोषित करेगा? इस शर्त पर होगा तेज गेंदबाज का चयन



