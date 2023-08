Asia Cup: विराट कोहली नंबर 4 पर खेलेंगे? रवि शास्त्री के बयान पर रविचंद्रन अश्विन बोले – इस शर्त पर हो सकता है ऐसा

विराट कोहली का नंबर 4 पर रिकॉर्ड शानदार है। उन्होंने सात शतकों की मदद से 55.21 की औसत से 1767 रन बनाए हैं।

भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली (सोर्स-एपी फोटो)

एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 से पहले टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण बैटिंग ऑर्डर में नंबर 4 है। टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने हाल ही में सुझाव दिया था कि जरूरत पड़ने पर विराट कोहली वहां बल्लेबाजी कर सकते हैं। अब अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इस विषय पर अपनी राय देते हुए कहा है कि अगर केएल राहुल नहीं खेलते हैं तो ही कोहली को उस नंबर पर खेल सकते हैं। तब इशान किशन को बतौर ओपनर मौका मिल सकता है। रवि शास्त्री ने स्टार स्पोर्ट्स के सेलेक्शन डे शो पर कहा था, “अगर विराट को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करनी पड़ी तो वह टीम के हित में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। आप जानते हैं कई बार मैंने इसके बारे में सोचा।” इस अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ” 2011 विश्व कप में विराट कोहली ने नंबर 4 पर बल्लेबाजी की थी। रवि भाई ने कहा है कि यदि आवश्यक हो तो विराट कोहली को नंबर 4 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा ताकि हम एक बाएं हाथ के खिलाड़ी को जगह दे सकें। ऐसा तभी हो सकता है अगर केएल राहुल फिट नहीं होते हैं और उन्हें कीपर की जरूरत होगी। वे इशान किशन से ओपनिंग करा सकते हैं। यह एकमात्र संभावना है क्योंकि श्रेयस अय्यर की एकदिवसीय मैचों में बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया में जगह होगी।” नंबर 4 पर विराट कोहली का रिकॉर्ड शानदार नंबर 4 पर विराट कोहली का रिकॉर्ड शानदार है। उन्होंने सात शतकों की मदद से 55.21 की औसत से 1767 रन बनाए हैं। शास्त्री ने कहा था कि वह चाहते थे कि शीर्ष चार फ्लैक्सिबल हो और कोहली जहां भी टीम को जरूरत हो वहां बल्लेबाजी करने को तैयार थे। शास्त्री ने यह भी कहा कि वह एशिया कप के लिए राहुल को अंतिम एकादश में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वह करीब चार महीने से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेले हैं। ऐसे में उनपर बहुत बोझ पडे़गा। Also Read World Cup 2023: हार्दिक पंड्या से छीनी जाएगी टीम इंडिया की उप-कप्तानी? जसप्रीत बुमराह की वापसी ने बदले समीकरण केएल राहुल और श्रेयस अय्यर होंगे फिट बेंगलुरू में एनसीए में रिहैब कर रहे केएल राहुल और श्रेयस अय्यर दोनों के 31 अगस्त से शुरू होने वाले एशिया कप से पहले पूरी तरह से फिट होने की उम्मीद है। एशिया कप के लिए टीम का चयन 21 अगस्त को होगा। माना जा रहा है लगभग यही टीम वर्ल्ड के लिए भी चुनी जाएगी। बहुत ज्यादा उसमें बदलाव नहीं होगा।

Follow us on



instagram

telegram