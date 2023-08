राहुल द्रविड़ ने डेढ़ साल पहले ही तय कर लिए चौथे-पांचवें नंबर के बल्लेबाज, एशिया कप से पहले बताया एक्सपेरिमेंट्स के कारण

राहुल द्रविड़ ने कहा कि एक्सपेरिमेंट शब्द बिना सोचे समझे इधर-उधर उछाला जा रहा है। हम एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे।

राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा। (फोटो - AP)

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने मंगलवार को कहा कि विश्व कप के लिए चौथे और पांचवें नंबर के बल्लेबाज 18 महीने पहले ही तय कर लिए गए थे, लेकिन तीन प्रमुख बल्लेबाजों के चोटिल होने से उनकी रणनीति गड़बड़ा गई। राहुल द्रविड़ ने कहा कि श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों के चोटिल होने से टीम प्रबंधन को हाल के मैचों में मध्यक्रम में अन्य खिलाड़ियों को आजमाना पड़ा और यह केवल प्रयोग नहीं थे। राहुल द्रविड़ ने एशिया कप के लिए टीम की रवानगी से पहले प्रेस कॉनफ्रेंस में कहा,‘‘ चौथे और पांचवें नंबर के बल्लेबाजों को लेकर काफी चर्चा चल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे पास इसको लेकर स्पष्टता नहीं है कि इन नंबरों पर कौन बल्लेबाजी करेगा। मैं आपको 18-19 महीने पहले बता सकता था कि इन दो स्थानों पर कौन से तीन खिलाड़ी बल्लेबाजी करेंगे। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और ऋषभ पंत में से किन्हीं दो खिलाड़ियों को इन नंबरों पर बल्लेबाजी के लिए उतरना था और इसमें किसी तरह का संदेह नहीं था।’’ तीनों खिलाड़ी दो महीने के अंदर चोटिल हो गए राहुल द्रविड़ ने कहा,‘‘ यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि ये तीनों खिलाड़ी दो महीने के अंदर चोटिल हो गए। हमने इन दो स्थानों के लिए जिन तीन खिलाड़ियों के नाम तय किये थे वे सभी गंभीर रूप से चोटिल हो गए और उन्हें आपरेशन करवाना पड़ा। आपको परिस्थितियों के अनुसार चलना पड़ता है और इन स्थानों पर अन्य खिलाड़ियों को आजमाकर देखना पड़ता है कि कौन इन पर फिट बैठ सकता है। विश्वकप पास में है और अगर वह फिट नहीं होते हैं तो ऐसी किसी परिस्थिति के लिए हमने अन्य खिलाड़ियों को आजमाया।’’ Also Read Asia Cup खेलने जा रही टीम एकदम परफेक्ट! 8 में 6 भारतीय बल्लेबाजों का पिछले एक साल में बैटिंग औसत 40 से ज्यादा का एक्सपेरिमेंट शब्द बिना सोचे समझे इधर-उधर उछाला जा रहा भारतीय कोच ने कहा,‘‘एक्सपेरिमेंट शब्द बिना सोचे समझे इधर-उधर उछाला जा रहा है। हम एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं इसके कुछ ठोस कारण हैं।’’ पंत पिछले साल दिसंबर में कार दुर्घटना में चोटिल हो गए थे जबकि अय्यर और राहुल क्रमश: पीठ और जांघ की चोट के कारण मार्च और मई में बाहर हो गए थे। इन दोनों को अब एशिया कप के लिए टीम में चुना गया है। हालांकि, केएल राहुल इस टूर्नामेंट के पहले दो मैचों से बाहर रहेंगे।

