Asia Cup: च्वाइस तो इशान किशन और शुभमन गिल में है, केएल राहुल की गैरमौजूदगी से जुड़े सवाल पर बोले पूर्व कोच; देखें Video

KL Rahul's Replacement in Asia Cup: बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मैच के दौरान सवाल आया था कि केएल राहुल की गैरमौजूदगी में भारतीय क्रिकेट टीम का बेस्ट कॉम्बीनेशन क्या होगा?

शुभमन गिल ने बतौर ओपनर अब तक 23 वनडे पारियों में 66.21 के औसत से 1258 रन बनाए हैं। वहीं, इशान किशन ने बतौर ओपनर 6 वनडे पारियों में 70.83 के औसत से 425 रन बनाए हैं।

