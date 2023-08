श्रीलंका में राशिद, मुजीब और नबी ने खोली पाकिस्तान की पोल, क्या टीम इंडिया से हो गई रणनीतिक चूक

टीम इंडिया की एशिया कप के लिए टीम में कुलदीप यादव सिर्फ एकमात्र कलाई के स्पिनर हैं।

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी (सोर्स-एपी फोटो)

एशिया कप 2023 का आयोजन हाईब्रिड मॉडल में होना है। टूर्नामेंट के कुछ मैच पाकिस्तान में तो कुछ श्रीलंका में होंगे। टूर्नामेंट से ठीक पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज हो रही है। पहले वनडे में अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने पाकिस्तानी बल्लेबाजी की हालत खराब कर दी। मुजीब उर रहमान, मोहम्मद नबी और राशिद खान ने कुल मिलाकर 7 विकेट झटके हैं। पाकिस्तान की टीम 201 रन पर ऑल आउट हो गई। अफगानिस्तान के तीनों स्पिनर्स के प्रदर्शन के बाद एशिया कप के लिए चुनी गई टीम इंडिया का विश्लेषण होने लगा। मुजीब और राशिद लेग स्पिनर हैं, तो वहीं नबीं ऑफ स्पिनर। टीम इंडिया में कुलदीप यादव सिर्फ एकमात्र कलाई के स्पिनर हैं। उनके अलावा रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल भी बाएं हाथ के स्पिनर हैं। सवाल यह है कि क्या टीम मैनेजमेंट को 17 सदस्यीय दल में युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन या वाशिंग्टन सुंदर को मौका देना चाहिए था? क्या टीम इंडिया से रणनीतिक चूक हो गई? टीम चयन के बाद अक्षर पटेल को इन तीनों स्पिनर्स पर तरजीह देने का कारण बैटिंग ऑर्डर में गहराई लाने की बात कही गई। चहल को छोड़ दें तो अश्विन और सुंदर बल्लेबाजी कर सकते हैं। मिडिल ओवर्स में ‘कुलचा’ साबित होते अहम अगर बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के कारण अक्षर पटेल को तवज्जो दी गई तो वाशिंग्टन सुंदर भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। अगर टीम इंडिया की गेंदबाजी की बात करें तो बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने अक्षर पटेल साधारण दिखते हैं। ओस पड़ने और टर्निंग विकेट न होने पर भी हालत कुछ ऐसी ही होगी। मिडिल ओवर्स में युजवेंद्र चहल की भूमिका अहम हो जाती है। टीम इंडिया के लिए पहले भी वह कुलदीप यादव के साथ विपक्षी टीमों को लिए खतरनाक साबित हुए हैं। यही कारण था कि दोनों की जोड़ी को ‘कुलचा’ नाम दे दिया गया था। Also Read AFG vs PAK: एशिया कप से पहले बड़ी-बड़ी हांकने वाले बाबर आजम नहीं खोल पाए खाता, 201 पर ऑलआउट हुई टीम मुजीब, राशिद और नबी का प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के स्पिनर्स की बात करें तो मुजीब ने बाबर आजम को डक पर आउट किया। उन्होंने मोहम्मद रिजवान को 21 रन पर पवेलियन भेजा। इसके अलावा उस्मा मीर को 2 रन पर आउट किया। राशिद खान ने अगहा सलमान को 7 और शाहीन अफरीदी को 2 रन पर आउट किया। मोहम्मद नबी ने इमाम उल हक को 61 और इफ्तिकार अहमद को 30 रन पर आउट किया। मुजीब ने 10 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट लिए। नबी ने 10 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। वहीं राशिद खान ने 10 ओवर में 42 रन देकर 2 विकेट लिए।

