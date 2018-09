Ind vs Pak, India vs Pakistan Asia Cup 2018 Match Date and Time, Schedule: बुधवार को एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतिक्षित मैच खेला जाएगा। दुनियाभर के क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें इस मैच पर टिकी हुई हैं। इसी बीच मैच की पूर्व संध्या पर पाकिस्तानी कप्तान ने एशिया कप के शेड्यूल पर सवाल उठाते हुए इसे भारत को ‘खास तवज्जो’ देने वाला बताया है। मंगलवार शाम पत्रकारों से बात करते हुए पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि “इस फैक्ट को ध्यान में रखे बिना कि टूर्नामेंट में भारत ही अकेली ऐसी टीम है जिसे लगातार दिनों पर मैच खेलना पड़ रहा है। यदि आप शेड्यूल को देखें तो पता चलेगा कि भारत की टीम अगर पूल मैच हार भी जाती है तो वह तब भी दुबई में खेलेगी। यात्रा करना एक मुद्दा है। यदि आपको 90 मिनट यात्रा करने के बाद मैच खेलना पड़े और वो भी एक दिन के गैप पर, तो यह काफी चुनौतीपूर्ण है।”

दरअसल भारत को अपना पहला मैच हांगकांग के खिलाफ आबु धाबी में खेलना था, लेकिन अंतिम वक्त पर शेड्यूल में बदलाव करते हुए यह मैच दुबई में ही खेला गया। सरफराज ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि “मेरा ऐसा मानना है कि नियम सभी टीमों के लिए एकसमान होने चाहिए, फिर चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान। मुझे नहीं पता कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की इस सोच के पीछे क्या वजह है। मुझे लगता है कि पीसीबी (पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) इस मुद्दे को देखेगा।” बता दें कि एशिया कप का आयोजन बीसीसीआई ने किया है। माना जा रहा है कि कमर्शियल कारणों से बीसीसीआई ने शेड्यूल में बदलाव का फैसला किया है।

बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी जो कि दुबई में मौजूद हैं, उन्होंने पहचान जाहिर ना करने की शर्त पर पीटीआई से बातचीत में कहा कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की क्षमता 25000 है, जो कि आबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम से 5000 ज्यादा है। जब इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होगा या फिर इंडिया और बांग्लादेश का मुकाबला होगा तो उम्मीद है कि स्टेडियम पूरा भरा होगा। ऐसे में बीसीसीआई नहीं चाहता कि वह 5000 सीटों का समझौता करे। उल्लेखनीय है कि एशिया कप में बाकी टीमों को जहां इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में ठहराया गया है, वहीं भारतीय टीम को होटल ग्रैंड हयात में ठहराया गया है। इसके पीछे वजह बतायी गई थी कि भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा कर यूएई देर से पहुंची थी, जिसके चलते इंटरकॉन्टिनेंटल में बुकिंग कैंसिल कराकर टीम को होटल ग्रैंड हयात में ठहराना पड़ा।

