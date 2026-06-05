भारतीय अंडर-18 महिला हॉकी टीम का U18 एशिया कप के फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया। जापान के काकामिगाहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने नौशीन नाज और किरण एक्का के गोल की बदौलत चीन के खिलाफ 2-2 से बराबरी हासिल कर ली, लेकिन शूटआउट में उसे 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। अब भारतीय टीम 6 जून को कांस्य पदक के मुकाबले में उतरेगी।

भारत ने मुकाबले की शानदार शुरुआत की और तीसरे ही मिनट में बढ़त हासिल कर ली। कप्तान स्वीटी कुजूर ने मिडफील्ड से शानदार पास देकर नौशीन नाज के लिए मौका बनाया, जिसे उन्होंने बेहतरीन बैकहैंड शॉट के जरिये गोल में बदल दिया। शुरुआती बढ़त के बाद दोनों टीमों ने कई मौके बनाए, लेकिन पहले क्वार्टर में कोई और गोल नहीं हुआ।

चीन ने दूसरे क्वार्टर में बराबरी की

दूसरे क्वार्टर में चीन ने वापसी की कोशिशें तेज कर दीं। 21वें मिनट में उसे पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारतीय गोलकीपर महक परिहार ने शानदार बचाव करते हुए गोल नहीं होने दिया। हालांकि, 24वें मिनट में भारतीय रक्षा पंक्ति की एक गलती का फायदा उठाते हुए ली जेयान ने फील्ड गोल कर चीन को 1-1 की बराबरी दिला दी।

तीसरे क्वार्टर में कोई गोल नहीं हुआ

तीसरे क्वार्टर में चीन को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारतीय डिफेंस ने मजबूती दिखाते हुए उसे नाकाम कर दिया। दूसरी ओर, भारत को 43वें मिनट में लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर मिले, मगर टीम उन्हें गोल में तब्दील नहीं कर पाई। दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला जारी रहा और तीसरे क्वार्टर के अंत तक स्कोर 1-1 ही रहा।

चौथे और अंतिम क्वार्टर में चीन ने बढ़त बनाई। 48वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर पर शुरुआती शॉट भारतीय रशर ने रोक दिया, लेकिन रिबाउंड पर झांग युझेंग ने गोल कर चीन को 2-1 से आगे कर दिया। भारत ने भी हार नहीं मानी और 54वें मिनट में किरण एक्का ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर टीम को मुकाबले में लौटा दिया। तय समय तक दोनों टीमों के बीच 2-2 की बराबरी रही। इसके बाद मैच का फैसला शूटआउट से हुआ।

शूटआउट में 3-1 से जीता चीन

शूटआउट में चीन की गोलकीपर लियू शुए ने शानदार प्रदर्शन किया और भारत के अधिकांश प्रयासों को विफल कर दिया। चीन की ओर से लू टोंग टोंग, गे चेन और गुओ जियाक्सिन ने अपने मौके भुनाए, जबकि भारत के लिए केवल संदीपा कुमारी ही गोल कर पाईं। इस तरह चीन ने शूटआउट 3-1 से जीतकर फाइनल में जगह बना ली।

कांस्य पदक के लिए 6 जून को मुकाबला

अब भारत का सामना दूसरे सेमीफाइनल में जापान और कोरिया के बीच हारने वाली टीम से कांस्य पदक मुकाबले में होगा। यह मैच 6 जून को भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे खेला जाएगा।

भारतीय महिला हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन, सिंगापुर को 25-0 से हराया; नौशीन नाज ने दागे 7 गोल

भारतीय अंडर 18 टीम ने सिंगापुर के खिलाफ गजब का खेल दिखाया और इस टीम को 25-0 से रौंद दिया। इस मैच में सिंगापुर कहीं भी नजर नहीं आई और वो भारत को कभी भी टक्कर दे पाने में सफल नहीं रही। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



