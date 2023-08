Asia Cup: अच्छा होता एशिया कप के सभी मैच पाकिस्तान में खेले जाते, नेपाल के खिलाफ भिड़ंत से पहले छलका बाबर आजम का दर्द

बाबर आजम की अगुआई वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम बुधवार 30 अगस्त 2023 को मुल्तान में नेपाल के खिलाफ मैच से एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत करेगी।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एशिया कप की मेजबानी का अधिकार हैलेकिन ‘हाइब्रिड मॉडल’ चुने जाने के कारण श्रीलंका टूर्नामेंट का सह-मेजबान बना। (सोर्स- ट्विटर/@TheRealPCB)

Asia Cup 2023: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम एशिया कप की मेजबानी के ‘हाइब्रिड मॉडल’ को लेकर हंगामा नहीं करना चाहते, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके देश में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की पूरी मेजबानी करना अच्छा होता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के पास एशिया कप की मेजबानी का अधिकार है, लेकिन जय शाह की अध्यक्षता वाली एशियाई क्रिकेट परिषद ने ‘हाइब्रिड मॉडल’ को चुना, जिसके बाद श्रीलंका सह-मेजबान बना। इसके बाद यह साफ हो गया कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर ने नेपाल के खिलाफ मैच से पहले प्री-टूर्नामेंट मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘अगर आप मुझसे पूछें तो अच्छा होता कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होता, लेकिन दुर्भाग्य से इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता।’ पाकिस्तान बुधवार (30 अगस्त 2023) को मुल्तान में नेपाल के खिलाफ मैच से शुरुआत करेगा। इसके बाद अगले ही दिन 2 सितंबर को पल्लीकेले में होने वाले भारत के खिलाफ मैच के लिए श्रीलंका के लिए उड़ान भरेगा। इसके बाद 24 घंटे (3 सितंबर) के भीतर पाकिस्तानी टीम लाहौर लौटेगी। फिर 6 सितंबर को सुपर फोर मुकाबले और 9 सितंबर के मैच के लिए श्रीलंका के लिए उड़ान भरेंगे। बाबर आजम ने कहा, ‘पेशेवर होने के नाते हम हमें दिए गए किसी भी कार्यक्रम के लिए तैयार हैं। यात्रा के साथ-साथ बैक-टू-बैक मैच भी होंगे। हम इसके लिए तैयार हैं।’ बाबर आजम ने नहीं किया भारत के खिलाफ रणनीति का खुलासा बाबर आजम ने कहा, ‘हमारे कोचेस और सहयोगी स्टाफ ने योजना बनाई है कि हम हर खिलाड़ी का कितना इस्तेमाल करेंगे। हमने अपनी फ्लाइट्स भी इस तरह से बुक की हैं। इससे हमारे यात्रा कार्यक्रम में खिलाड़ियों को आराम करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।’ बाबर आजम भारत के खिलाफ अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करना चाहते, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उनकी टीम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। जीत की लय जारी रखना चाहते हैं बाबर आजम बाबर आजम ने कहा, ‘हम इस लय को जारी रखना चाहते हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मैच एक हाई वोल्टेज वाला मुकाबला होगा। हम उस दिन अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलना चाहते हैं।’ समकालीन क्रिकेट में प्रमुख बल्लेबाजों में से एक माने जाने वाले कप्तान इस बात से खुश हैं कि पाकिस्तान टीम वर्तमान में वनडे रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर है और उनके कई खिलाड़ी शीर्ष-10 में भी हैं। बाबर आजम ने कहा, ‘मुझे टीम को एक अलग स्तर पर ले जाने और मानसिकता बदलने की जरुरत थी। अब शीर्ष-10 में हमारे कम से कम 3-4 खिलाड़ी हैं। जब आप एक मानक तय करते है तो उम्मीदें होंगी और आपको उन उम्मीदों को पूरा करना होगा। प्रदर्शन करना चाहिए ऐसा बनो कि टीम जीत जाए।’

