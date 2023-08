Asia Cup: एशिया कप 2023 के लिए अफगानिस्तान ने किया 17 सदस्यीय टीम का ऐलान, 6 साल बाद इस खिलाड़ी की हुई वापसी

एशिया कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है।

पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के खत्म होने के ठीक बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने एशिया कप 2023 के लिए 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। एशिया कप के इस सीजन की शुरुआत 30 अगस्त से होगी और फाइनल मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। इस बार कुल 13 मैच खेले जाएंगे जिसमें 4 मैच पाकिस्तान में जबकि 9 मैचों का आयोजन श्रीलंका में किया जाएगा। अफगानिस्तान ने एक बार भी एशिया कप नहीं जीता है और शाहिदी की कप्तानी में यह टीम इस बार चैंपियन बनने की कोशिश करेगी। एशिया कप के लिए 17 सदस्यीय अफगानिस्तान टीम का हुआ ऐलान हशमतुल्लाह शाहिदी एशिया कप 2023 में अफगानिस्तान टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि बाकी टीम काफी हद तक वैसी ही है जैसी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में उतारी थी। एशिया कप के लिए कुछ नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है जबकि पिछली सीरीज में खेलने वाले कुछ प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। चोट के कारण पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे के लिए गुलबदीन नायब की जगह टीम में शामिल किए गए अजमतुल्लाह उमरजई को टीम से बाहर कर दिया गया है। करीम जनत जो पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं थे उनको एशिया कप के लिए चुनी गई टीम में शामिल किया गया है जबकि शरफुद्दीन अशरफ भी टीम में शामिल किए गए हैं। करीम की छह साल के बाद टीम में वापसी हुई है। एशिया कप 2023 के लिए शाहिदुल्लाह कमाल, फरीद अहमद मलिका और वफादार मोमंद भी अफगानिस्तान की टीम में जगह बनाने में सफल नहीं रहे हैं। इनके अलावा अन्य खिलाड़ी जो पाकिस्तान के खिलफ वनडे सीरीज का हिस्सा थे वह टीम में बने हुए हैं। एशिया कप के लिए चुनी गई टीम में इब्राहिम जादरान, कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज टीम में मुख्य बल्लेबाज होंगे तो वहीं मो. नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान और नूर अहमद टीम में फ्रंटलाइन स्पिनर हैं। पाकिस्तान सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद भी फजलहक फारूकी को टीम में शामिल किया गया है। एशिया कप 2023 के लिए अफगानिस्तान की टीम हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, रियाज हसन, रहमत शाह, नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद नबी, इकराम अलीखिल, राशिद खान, गुलबदीन नायब, करीम जनत, अब्दुल रहमान, शराफुद्दीन अशरफ, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, मोहम्मद सलीम सफी, फजलहक फारूकी। Also Read Asia Cup: अपनी बल्लेबाजी में किस तरह का बदलाव करके विराट कोहली बन गए हैं और घातक, संजय बांगड़ ने बताया

