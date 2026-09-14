महिला एशिया कप फाइनल में भारत की जीत के बाद सोमवार (14 सितंबर) को तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ पर जुर्माना लगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा टूर्नामेंट में भारत की बेस्ट फील्डर चुनी गईं क्रांति ने श्रीलंकाई ओपनर इमिशा दुलानी को आउट करने के बाद पवेलियन लौटने का इशारा किया था। यह घटना श्रीलंका की पारी के पहले ओवर में हुई।

इसके कारण क्रांति पर आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल-1 के उल्लंघन के लिए मैच फीस के 10 प्रतिशत का जुर्माना लगाया गया। गौड़ को आईसीसी के प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.5 को तोड़ने का दोषी पाया गया। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान किसी बल्लेबाज के आउट होने पर भड़काऊ भाषा, हरकत या इशारा करने पर कार्रवाई होती है। ऐसा करने से बल्लेबाज को गुस्सा आ सकता है।

क्रांति गौड़ ने गलती मान ली

इसके अलावा गौड़ के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया है। यह 24 महीने में उनकी पहली गलती थी। गौड़ ने गलती मान ली और मैच रेफरी सुप्रिया रानी दास की सजा भी मान ली, इसलिए सुनवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैदानी अंपायर सलीमा इम्तियाज और शतीरा जाकिर जेसी, थर्ड अंपायर रोकेया सुल्ताना और फोर्थ अंपायर हुमैरा फराह ने क्रांति पर आरोप लगाए।

भारत 8वीं बार जीता खिताब

लेवल 1 के उल्लंघन पर कम से कम ऑफिशियल फटकार, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना और एक या दो डिमेरिट पॉइंट मिलते हैं। एशिया कप फाइनल में भारत ने रिकॉर्ड आठवीं बार खिताब जीता। उसने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 72 रन से हराया।

शैफाली वर्मा-दीप्ति शर्मा का दबदबा

भारत ने श्रीलंका को 72 रनों से हराकर महिला एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम किया। बल्लेबाजी में शैफाली वर्मा और स्मृति मंधाना का दबदबा देखने को मिला। गेंदबाजी की बात करें तो दीप्ति शर्मा और श्री चरणी की जलवा रहा। पूरी खबर पढ़ें।